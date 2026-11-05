США работают над более широкой архитектурой безопасности, – Кушнер после беседы с Зеленским

Один из участников переговоров по Украине Джаред Кушнер прокомментировал свой разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он в очередной раз повторил, что США работают как с Россией, так и с Украиной "над поиском пути к прочному миру".

По его словам, все это происходит в соответствии с курсом президента США Дональда Трампа. Об этом Кушнер написал в сети X.

Как Вашингтон хочет завершить войну в Украине?

Кушнер подчеркнул, что внимание Вашингтона сосредоточено не только на прекращении "этой ужасной войны". Также Белый дом стремится создать более широкую архитектуру безопасности. И нужно, что после прекращения боевых действий они никогда не возобновлялись.

Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие президента Зеленского и его команды, а также их стремление найти путь вперед.

"Мы ценим конструктивный подход президента Зеленского и его команды, а также их приверженность поиску пути к дальнейшему урегулированию", – добавил зять Трампа.

Поздно вечером 4 ноября Зеленский рассказал, что беседовал с Кушнером, а также другим спецпредставителем Трампа по Украине Стивеном Виткоффом. Переговоры длились 1,5 часа. Они состоялись в рамках подготовки к встрече Украины, России и США в Абу-Даби.

Что известно о трехсторонней встрече в Абу-Даби?

Переговоры пройдут 10–11 ноября. Уже известно, что Россию будет представлять помощник Путина Владимир Мединский. От США, скорее всего, будут присутствовать Кушнер и Виткофф. Состав делегации Украины пока неизвестен.

Во время общения с СМИ в Берлине Зеленский высказал мнение, что этот саммит призван заложить основу для встречи на уровне лидеров государств.

Украинский президент также отметил, что США уже дали понять о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины и пакет мер по ее восстановлению.

В настоящее время украинская делегация согласовывает перечень вопросов, которые планирует поднять в ходе консультаций в Абу-Даби. Среди приоритетов Киева – вопросы энергетики, судоходства и обмена военнопленными.