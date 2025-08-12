В Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп 15 августа встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Их разговор будет касаться урегулирования войны в Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что встреча состоится в городе Анкоридж на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что известно о встрече Трампа и Путина?

Встреча Трампа и Путина состоится уже в эту пятницу, 15 августа. По словам Ливитт, американский лидер отправится на нее утром того же дня.

Однако стоит заметить, что, по данным СМИ, в Белом доме не имеют высоких ожиданий относительно саммита на Аляске. Встреча лидеров может стать шагом к мирному окончанию войны в Украине, но, скорее всего, не будет содержать амбициозных обещаний о прекращении огня или любой другой крупной сделки.

Один из представителей Белого дома отметил, что цель встречи заключается в том, чтобы Трамп просто оценил Путина и выяснил, серьезно ли настроен глава Кремля на прекращение войны против Украины.

Кроме того, в администрации президента США отметили, что даже несмотря на то, что Трамп неоднократно жаловался на "чушь" и "двойные слова Путина", в Белом доме считают, что российский диктатор дал признаки, которые демонстрируют, что "на этот раз все иначе".