Президент США Дональд Трамп 15 серпня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхня розмова стосуватиметься врегулювання війни в Україні.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що зустріч відбудеться в місті Анкоридж на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна?

Зустріч Трампа та Путіна відбудеться вже цієї п'ятниці, 15 серпня. За словами Лівітт, американський лідер вирушить на неї вранці того ж дня.

Однак варто зауважити, що, за даними ЗМІ, у Білому домі не мають високих очікувань щодо саміту на Алясці. Зустріч лідерів може стати кроком до мирного закінчення війни в Україні, але, швидше за все, не міститиме амбітних обіцянок щодо припинення вогню чи будь-якої іншої великої угоди.

Один із представників Білого дому зазначив, що мета зустрічі полягає в тому, щоб Трамп просто оцінив Путіна та з'ясував, чи серйозно налаштований очільник Кремля на припинення війни проти України.

Окрім того, в адміністрації президента США зазначили, що навіть попри те, що Трамп неодноразово скаржився на "нісенітниці" та "подвійні слова Путіна", у Білому домі вважають, що російський диктатор дав ознаки, які демонструють, що "цього разу все інакше".