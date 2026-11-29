В Гагаузии 29 ноября выбирают башкана во втором туре, в котором состязаются Александр Стояногло и Федор Гагауз. Стояногло набрал 38,44 % голосов в первом туре, однако его соперник теперь пользуется поддержкой четырех других кандидатов.

По информации издания "Европейская правда", Федора Гагауза открыто поддерживает Партия социалистов, поэтому его называют кандидатом от Москвы. В то же время Стояногло, бывший генеральный прокурор и соперник Майи Санду на президентских выборах, баллотируется как независимый кандидат. Голоса четырех политиков, выбывших после первого тура и призвавших голосовать за Гагауза, в совокупности составляют свыше 30%.

Интрига предвыборной гонки и прогнозы

Эксперты отмечают, что поддержка бывших соперников может стать существенным ресурсом, хотя призывы не гарантируют стопроцентной послушности избирателей. Напряженности кампании добавила дискуссия вокруг политической позиции Стояногло.

Ему навредили положительные комментарии, с которыми выступил спикер парламента Молдовы и лидер правящей партии PAS Игорь Гросу. В автономии правящая партия очень непопулярна, поэтому оппоненты начали активно использовать ярлык в отношении Стояногло как "тайного кандидата PAS".

Сам политик отрицает какую-либо связь с правящей партией и уверяет, что планирует вести открытые переговоры с Кишиневом исключительно в интересах жителей региона.

В то же время на платформе прогнозов Polymarket фаворитом считают именно Александра Стояногло, что сообщает Newsmaker. Пользователи оценивают его шансы на победу в 83%, тогда как на успех его конкурента ставят лишь 17%.

Почему освободился пост башкана?

Должность главы автономии стала вакантной в августе после того, как местное Народное собрание официально констатировало прекращение полномочий Евгении Гуцул.

Политическая деятельница была осуждена по делу о незаконном финансировании запрещенной партии "Шор" – суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы.