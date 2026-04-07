В Иране нашли документы американской военной, которая спасла члена экипажа сбитого F-15

Иранские государственные медиа опубликовали изображения документов, которые, вероятно, принадлежат одному из членов поисково-спасательной команды Сил специальных операций США. Она занималась поиском и эвакуацией офицера систем вооружения (WSO) со сбитого истребителя F-15E.

Как сообщает "Милитарный" после анализа фото, обнародованных изданием Tehran Times, среди найденных вещей – общий пропуск минобороны США и краткосрочное разрешение на пребывание, выданный пограничной службой Израиля.

Что известно о военной США, документы которой нашли иранцы?

Документы, по данным медиа, принадлежат Аманде М. Райдер, майору Воздушных сил США. Их якобы обнаружили на месте одного из уничтоженных самими американцами во время эвакуации специализированных самолетов HC-130J Combat King II. Эти самолеты используются для координации и дозаправки поисково-спасательных групп.

Найденные иранцами документы / Фото Tehran Times

При этом отмечается, что майор Райдер не могла быть спасенным членом экипажа сбитого F-15, поскольку предыдущие сообщения указывают: спасенный офицер систем вооружения имеет звание полковника и является мужчиной.

Известно, что для спасения пилотов обычно привлекают 24-ю эскадрилью специальной тактики Воздушных сил США, которая использует самолеты HC-130J и вертолеты AH-6 Little Bird.

Подразделение входит в состав Сил специальных операций Воздушных сил США и подчиняется Объединенному командованию ССО США. Впрочем, действительно ли майор Райдер принадлежала к этому подразделению, пока неизвестно – не исключено, что к операции могли привлекаться и дополнительные вспомогательные силы.

Анализ открытых источников, проведенный изданием, показывает, что Аманда М. Райдер проходила подготовку в программе Reserve Officers' Training Corps и получила звание второго лейтенанта Воздушных сил США в мае 2014 года.

В начале 2016 года она уже служила в звании второго лейтенанта как член экипажа 366-й эскадрильи технического обслуживания оборудования. Это подразделение отвечает за техническое обеспечение и обслуживание самолетов F-15E/SG. Также оно отвечает за подготовку пилотов и оказывает поддержку в реальных операциях по всему миру.

Никаких более поздних данных о карьере или возможном дальнейшем месте службы Аманды М. Райдер в открытых источниках не обнаружено.

