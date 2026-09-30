Недалеко от трассы в Молдове прогремел взрыв: движение транспорта полностью перекрыто

В Молдове в районе Орхей, недалеко от автодороги между населенными пунктами Иванча и Бренешть, по предварительным данным, взорвался беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал, однако правоохранительные органы временно перекрыли движение транспорта в обоих направлениях.

Как сообщила полиция Республики Молдова, сначала в правоохранительные органы поступило сообщение о громком звуке, похожем на взрыв.

Каковы подробности инцидента?

Специализированные службы сразу же выехали для проверки территории и обнаружили объект, взорвавшийся в непосредственной близости от проезжей части.

Момент зафиксировали на камеру: смотрите видео

На место происшествия направили специалистов взрывотехнического отдела полиции для тщательного обследования найденных фрагментов и установления всех обстоятельств инцидента. Правоохранители оцепили зону чрезвычайного происшествия и выставили периметр безопасности.

Полицейские призывают водителей избегать поездок по этому участку и выбирать альтернативные маршруты до полного устранения опасности.

Граждан также предупреждают не приближаться к подозрительным предметам или обломкам и немедленно сообщать о подобных находках по номеру 112.

Следует заметить, что Министерство обороны Молдовы перед этим заявило о третьем за день случае нарушения воздушного пространства страны неизвестным объектом, зашедшим с территории Украины.

Объект пересек границу в 20:45 вблизи поселка Шершенцы Винницкого района. Далее он двигался в направлении Слобозии Рашков в Приднестровье, после чего изменил направление и направился в Ципов. Впоследствии объект исчез из систем наблюдения вблизи поселка Бранешты Оргиевского района.

По его появлению Молдова временно ограничила использование воздушного пространства в центральной части страны. В 21.09 его работу возобновили. В Минобороны Молдовы отметили, что Служба воздушных операций продолжает следить за ситуацией по координации с соответствующими государственными органами и партнерами.