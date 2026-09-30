Як повідомила Поліція Республіки Молдова, спочатку до правоохоронних органів надійшов сигнал про гучний звук, схожий на вибух.

Які подробиці інциденту?

Спеціалізовані служби одразу вирушили для перевірки території та виявили об'єкт, що здетонував у безпосередній близькості до проїжджої частини.

Момент зафіксували на камеру: дивіться відео

На місце події направили фахівців Вибухотехнічного відділу Поліції для ретельного обстеження знайдених фрагментів і встановлення всіх обставин інциденту. Правоохоронці оточили зону надзвичайної події та виставили безпечний периметр.

Поліцейські закликають водіїв уникати поїздок цією ділянкою та обирати альтернативні шляхи до повного усунення небезпеки.

Громадян також застерігають не наближатися до підозрілих предметів чи уламків і негайно повідомляти про подібні знахідки за номером 112.

Слід зауважити, що Міністерство оборони Молдови перед цим заявило про третій за день випадок порушення повітряного простору країни невідомим об'єктом, який зайшов із території України.

Об'єкт перетнув кордон о 20:45 поблизу селища Шершенці Вінницького району. Далі він рухався у напрямку Слобозії Рашков у Придністров'ї, після чого змінив напрямок і попрямував до Ципови.

Згодом об'єкт зник із систем спостереження поблизу селища Бранешти Оргіївського району. Через його появу Молдова тимчасово обмежила використання повітряного простору в центральній частині країни. О 21:09 його роботу відновили.

У Міноборони Молдови зазначили, що Служба повітряних операцій продовжує стежити за ситуацією у координації з відповідними державними органами та партнерами.