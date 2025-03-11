В ООН заявили о закрытии ряда программ из-за сокращения финансирования США

В Управлении ООН по правам человека заявили, что вынуждены закрыть некоторые программы из-за сокращения финансирования Соединенных Штатов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters во вторник, 11 марта.

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ООН закроют некоторые программы из-за сокращения финансирования США

Указывается, что придется полностью закрыть программу по поддержке жертв пыток и семей пропавших без вести в Ираке, о чем отметила представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани. Однако дополнительных подробностей она не предоставила.

Она также сообщила, что под закрытие подпадают проекты в Экваториальной Гвинее, Ираке, Украине и Колумбии. Это также касается фонда для коренных народов, которые финансируются Агентством США по международному развитию (USAID) и Государственным департаментом США.

Есть некоторые страны, где нам придется сократить часть нашей работы, в частности Колумбия, Ирак, а в других местах мы пытаемся перераспределить финансирование,

– заявила Шамдасани.