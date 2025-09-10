В Польше продолжается операция из-за нарушения воздушного пространства, Туск

Ночью 10 сентября российские беспилотники типа "Шахед" в очередной раз пересекли воздушное пространство НАТО. В частности Польша поднимала авиацию и даже сбивала цели.

Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает 24 Канал. Смотрите также "Акт войны": в США отреагировали на российские "Шахеды" в воздушном пространстве Польши Как Польша реагирует на нарушение воздушного пространства? В ночь на 10 сентября в небе над Польшей зафиксировали серию нарушений воздушного пространства. Как сообщил премьер-министр, польские военные применили оружие против ряда российских объектов.