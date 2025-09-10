Вночі 10 вересня російські безпілотники типу "Шахед" вкотре перетнули повітряний простір НАТО. Зокрема Польща підіймала авіацію та навіть збивала цілі.

Про це у соцмережі X повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає 24 Канал.

Дивіться також "Акт війни": у США відреагували на російські "Шахеди" в повітряному просторі Польщі

Як Польща реагує на порушення повітряного простору?

У ніч проти 10 вересня в небі над Польщею зафіксували серію порушень повітряного простору. Як повідомив прем'єр-міністр, польські військові застосували зброю проти низки російських об'єктів.

Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону,

– написав Дональд Туск.

Глава польського уряду зазначив, що він перебуває на постійному зв'язку з президентом Каролем Навроцьким та міністром оборони Владиславом Косіняк-Камишем. Прем'єр також отримав доповідь від оперативного командування про перебіг ситуації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща вперше збила кілька російських БпЛА. Офіційно ж заявлено, що операцію здійснили союзні сили, серед них Румунія, Угорщина, Словаччина та Нідерланди.

Крім того, аеропорти Жешув-Ясьонка, Люблін-Свідник та Варшава-Шопен тимчасово закриті три через "незаплановану військову активність" російських БпЛА.

Американський конгресмен Джо Вілсон назвав порушення простору "актом війни". Також закликав посилити санкційний тиск на Росію та надати Україні більше озброєння для захисту.

Не вперше БпЛА залітають до НАТО: що відомо?