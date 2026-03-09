Сочувствие Хаменеи на две страницы: скандального польского депутата критикуют США

Депутат Европарламента от "Конфедерации Польской Короны" Гжегож Браун выразил иранцам соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи. И был раскритикован США.

Детали передает 24 Канал. Напомним, в Иране объявили 40-дневный траур по Хаменеи.

Зачем поляки выразили Ирану соболезнования по Хаменеи?

Это разным странам предложило посольство Ирана. И один из польских депутатов согласился. На фейсбук-странице "Конфедерации Польской Короны" две публикации, посвященных этому событию.

В посольстве Ирана в Варшаве была выставлена книга соболезнований в связи с убийством высшего лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. Польский депутат в Европейском парламенте, наш председатель Гжегож Браун, сделал в ней свою искреннюю двухстраничную запись,

– сказано в заметке.

В Польше почтили память Хаменеи / Фото из фейсбука "Конфедерации Польской Короны"

В партии показали текст письма. В нем говорится, что гибель Али Хаменеи трагична. Более того, что его убийство "позорное, трусливое и коварное" и является "проявлением цивилизационного упадка".

А Иран и Польшу "объединяет много универсальных принципов, которые в международных отношениях запрещают использование агрессии и убийства".

Независимость государств, суверенитет и безопасность свободных народов должны быть дорогими для всех, также и для нас, поляков, – и в этом духе я поднимаю лозунг: Тегеран – Варшава – общее дело! С глубоким сочувствием,

– говорится в письме.



Письмо соболезнования Хаменеи от Гжегожа Брауна / Фото из фейсбука "Конфедерации Польской Короны"

Поляки в комментариях выражают свое возмущение. Но посольство Ирана благодарит Польшу.

Что за партия "Конфедерация Польской Короны"? У Википедии сказано, что это польская украинофобская и антисемитская ультраправая монархическая консервативная партия. Самого Брауна часто обвиняют в пророссийской риторике. К тому же он выступал против вакцинации во время пандемии COVID-19.

Что сказали в США?

Томас Роуз, посол США в Польше, отреагировал на такую выходку. Он назвал этот поступок Гжегожа Брауна отвратительным.

Америка и Дональд Трамп не забудут, кто их друзья, и, что еще важнее, кем они не являются,

– написал посол.

Украине тоже предлагали выразить скорбь

Но наш посол резко и честно сказал: скорби не чувствует. И напомнил иранцам, что их власти все это время поддерживали удары по Украине, предоставляли для этого оружие, а теперь хотят сочувствия.