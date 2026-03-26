Трамп распространил новость об "украинском следе" в выборах в США
Дональд Трамп 26 марта опубликовал скандальное заявление, в котором говорится, что якобы Украина вмешивалась в выборы. Речь о волеизъявлении в США в 2024 году.
Об этом говорится в заметке самого Трампа.
Правда ли, что Украина вмешивалась в выборы в США?
На странице Дональда Трампа в его соцсети Truth Social традиционно много перепостов. Обычно президент США распространяет то, с чем согласен, или те материалы, где одобрительно отзываются о нем.
На этот раз он выложил ссылку на сайт Just the News.
США перехватили сообщения правительства Украины, в которых говорилось о заговоре с целью перевода средств на кампанию по переизбранию Байдена,
– сказано над ссылкой.
Фактически это заголовок новости. То есть Трамп не добавил собственных комментариев, а просто репостнул информацию сайта.
Трамп распространил сообщение о якобы вмешательстве Украины в выборы в США / Скриншот 24 Канала