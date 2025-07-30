Под санкциями, но в Швейцарии: СМИ узнали, как Матвиенко обошла запрет на въезд в ЕС
- Валентина Матвиенко посетила Женеву, несмотря на санкции ЕС.
Швейцария может делать исключения из ограничений на въезд для гуманитарных, медицинских или дипломатических целей.
Несмотря на санкции Евросоюза, спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко смогла прилететь в Женеву для участия в международной конференции. Италия и Франция дали разрешение на пролет ее самолета после просьбы правительства Швейцарии.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Как Матвиенко попала в ЕС несмотря на санкции?
По данным онлайн-сервиса отслеживания полетов, самолет с Матвиенко пролетел над Турцией и Средиземным морем, после чего через Италию прибыл в швейцарскую Женеву в понедельник. В среду он вернулся в Москву, снова через воздушное пространство Франции и Италии.
Как сообщили источники издания в Риме, Италия позволила самолету с Матвиенко войти в свое воздушное пространство по просьбе правительства Швейцарии. Перед этим итальянское правительство проконсультировалось с властями Франции, которая также получила запрос на пролет, прежде чем предоставить разрешение.
В МИД Швейцарии в ответ на запрос издания напомнили, что страна может делать исключения из ограничений на въезд, "в частности для полетов, осуществляемых с гуманитарной, медицинской или дипломатической целью".
В издании отметили, что Евросоюз запретит российским самолетам входить в свое воздушное пространство вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Матвиенко возглавила российскую делегацию на Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходила в Женеве.