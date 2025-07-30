Несмотря на санкции Евросоюза, спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко смогла прилететь в Женеву для участия в международной конференции. Италия и Франция дали разрешение на пролет ее самолета после просьбы правительства Швейцарии.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как Матвиенко попала в ЕС несмотря на санкции?

По данным онлайн-сервиса отслеживания полетов, самолет с Матвиенко пролетел над Турцией и Средиземным морем, после чего через Италию прибыл в швейцарскую Женеву в понедельник. В среду он вернулся в Москву, снова через воздушное пространство Франции и Италии.

Как сообщили источники издания в Риме, Италия позволила самолету с Матвиенко войти в свое воздушное пространство по просьбе правительства Швейцарии. Перед этим итальянское правительство проконсультировалось с властями Франции, которая также получила запрос на пролет, прежде чем предоставить разрешение.

В МИД Швейцарии в ответ на запрос издания напомнили, что страна может делать исключения из ограничений на въезд, "в частности для полетов, осуществляемых с гуманитарной, медицинской или дипломатической целью".

В издании отметили, что Евросоюз запретит российским самолетам входить в свое воздушное пространство вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Матвиенко возглавила российскую делегацию на Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходила в Женеве.