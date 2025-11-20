Россия может завершить войну уже завтра, – Британия высказалась о мирном плане Трампа
- Великобритания поддержала инициативу Дональда Трампа по миру в Украине и считает, что ключ к завершению войны в руках Москвы.
- МИД Британии заявил, что Россия может завершить войну уже завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение.
Великобритания поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Страна также подчеркнула, что Россия может завершить войну уже завтра.
В Лондоне отметили, что разделяют стремление американского лидера завершить войну, но ключ к миру сейчас в руках Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что говорят в Британии о плане Трампа?
Великобритания выразила поддержку усилиям США, направленным на завершение российско-украинской войны.
Заявление сделали после того, как в Reuters сообщили, что Вашингтон давит на Киев, чтобы тот согласился на мирный план, подготовленный Штатами. Стоит заметить, что он предусматривает уступки по территориям и вооружениях.
В МИД Великобритании отметили, что именно Россия несет полную ответственность за продолжение боевых действий и имеет все возможности для их немедленного прекращения. Там подчеркивают, что ”Россия может сделать это уже завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение".
Что известно о мирном плане президента США?
Согласно плану Трампа, Россия получит полный фактический контроль над Донбассом несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории. Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается, а Украине обещают возвращение части территорий в этих регионах при условии переговоров.
Кроме этого, Киев должен будет вывести войска с подконтрольных территорий, которые станут демилитаризованной зоной. Предполагается, что Россия также не сможет разместить там свои войска.
В Politico отмечают, что Белый дом ожидает рамочное мирное соглашение по Украине до конца ноября, или даже "уже на этой неделе". Там добавляют, что мирный план, вероятно, не учитывает позиции Киева и Европы, и его могут представить Зеленскому как "свершившийся факт".