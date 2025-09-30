Позиция Венгрии остается противоречивой. Сначала в НАТО сообщили, что венгерские самолеты помогали перехватывать 5 российских судов над Балтийским морем, а впоследствии стало известно, что разведывательные беспилотники Венгрии пересекли воздушное пространство Украины и якобы собирали информацию

Кандидат политических наук и эксперт по международным отношениям Мария Гелетий отметила в эфире 24 Канала, что поведение Венгрии следует различать по определенным факторам. Ведь на некоторые вещи имеет влияние то, что страна является членом НАТО.

Почему поведение Венгрии такое противоречивое?

Если Альянс примет совместное решение о сбивании российских дронов или запуск проекта "стена дронов", то венгерский лидер Виктор Орбан должен присоединиться к этим процессам.

Отношения Украины с Венгрией и дроны, которые были на нашей территории, – это уже другая история. С одной стороны, это действительно могли быть венгерские беспилотники, которые собирали информацию. С другой стороны – россияне могли приложить усилия, чтобы еще больше усложнить наш диалог со страной,

– предположила Мария Гелетий.

Кроме того, что Венгрия покупает российские энергоресурсы, она блокирует помощь Украине и может препятствовать нашему членству в ЕС. Соответственно России выгодно подпитывать конфликт между двумя странами.

Стоит вспомнить, что с 2022 года звучали предположения о договоренности Владимира Путина и Виктора Орбана. Они якобы касались того, что в случае проигрыша Украины в войне Венгрия могла бы претендовать на Закарпатье.

По мнению эксперта по международным отношениям, такие мысли не являются безосновательными. В своей внешней политике Орбан делает большой акцент на венгров проживающих за пределами страны. Долгое время Венгрия поддерживала закарпатцев. Говорилось не только о раздаче паспортов, но и о грантах, финансовой помощи.

Когда ситуация на фронте в Украине осложнялась, со стороны определенных политических сил Венгрии звучали заявления, которые напоминали территориальное посягательство. Поэтому такие мысли точно есть.

Что происходит между Украиной и Венгрией?