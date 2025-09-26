Глава МИД Венгрии заявил, что Зеленский "теряет рассудок". Так он отреагировал на заявление украинского президента об обнаружении венгерских дронов в Украине.

Сийярто обвиняет украинские власти в антивенгерской политике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Петера Сийярто в соцсети X.

Что в Венгрии говорят об обвинениях в разведке украинских территорий?

В Венгрии отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о фиксировании БпЛА вдоль украинско-венгерской границы.

Президент теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего на самом деле нет,

– заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В МИД Украины резко отреагировали на эти обвинения.

"Мы начинаем видеть много вещей, Петер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, его открытое и скрытое противостояние Украине и остальной Европе, служение Кремлю. Никакие ваши нападки на нашего Президента не изменят того, что видим мы – и что видят все", – отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Что известно об инциденте с венгерскими дронами на границе с Украиной?