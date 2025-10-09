Журналистские расследования утверждают, что венгерские спецслужбы могли шпионить в Европе, чтобы получить важную информацию. Деятельность агентов Венгрии, вероятно, предусматривала и вербовку сотрудников ЕС.

Так, один из агентов, названный "В.", находился в Брюсселе с 2015 по 2017 год, под дипломатическим прикрытием. О таком стало известно из материала журналистов немецкого издания Spiegel, бельгийской газеты De Tijd и венгерского расследовательского медиа Direkt36, передает 24 Канал.

Как венгерские спецслужбы вербовали европейских чиновников?

По данным расследования, цель агента "В." была гораздо шире, чем просто сбор официальной информации. Также его интересовали слухи, сплетни, межличностные связи и способы продвинуть венгров на важные должности в ЕС.

Агент "В." работал в отделе по вопросам политики сплоченности в Венгерском представительстве при ЕС. Его начальником тогда был Оливер Варгеи, который позже стал еврокомиссаром.

Встречи между "В." и чиновником Европейской Комиссии происходили каждые несколько месяцев, имели дружеский характер.

Впоследствии агент якобы предложил финансовое вознаграждение для того, чтобы обеспечить сотрудничество или получить информацию, но получил отказ.

Обратите внимание! В 2017 году, по данным расследования, шпиона под прикрытием разоблачили.

Отчасти произошло такое из-за того, что правительство Виктора Орбана в то время значительно усилило давление с целью оперативного получения информации от агента.

Такие условия в ряде случаев вызывали использование ненадежных и незащищенных каналов, что повысило риск разоблачения.

Несмотря на это, карьера агента "В." не пострадала. В прошлом году он опубликовал статью в журнале венгерской военной разведки, где выступил как подполковник и сотрудник Информационного бюро. Эта структура относится к внешней разведке Венгрии.

Что известно о венгерских шпионах?

Журналисты сообщили о еще по меньшей мере двух агентах, которые в тот же период тоже пытались устанавливать подозрительные контакты в ЕС.

В декабре de Tijd и Direkt36 сообщили о наблюдении за следователями Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF), которые расследовали коррупционные дела, связанные с компанией, принадлежащей зятю премьер-министра Венгрии.

Европейская Комиссия уже заявила, что воспринимает эти сообщения серьезно. Венгрия пока официально отвергает многие из этих утверждений, заявляя, что нет доказательств или что обвинения – безосновательны.

