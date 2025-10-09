Журналістські розслідування стверджують, що угорські спецслужби могли шпигувати у Європі, щоб отримати важливу інформацію. Діяльність агентів Угорщини, імовірно, передбачала й вербування співробітників ЄС.

Так, один з агентів, названий "В.", перебував у Брюсселі з 2015 по 2017 рік, під дипломатичним прикриттям. Про таке стало відомо з матеріалу журналістів німецького видання Spiegel, бельгійської газет De Tijd та угорського розслідувального медіа Direkt36, передає 24 Канал.

Читайте також В бюджеті дірка, усі гроші на війну: ситуація в Росії стрімко погіршується

Як угорські спецслужби вербували європейських посадовців?

За даними розслідування, мета агента "В." була набагато ширшою, ніж просто збір офіційної інформації. Також його цікавили чутки, плітки, міжособистісні зв'язки й способи просунути угорців на важливі посади в ЄС.

Агент "В." працював у відділі з питань політики згуртованості в Угорському представництві при ЄС. Його начальником тоді був Олівер Варгеї, який пізніше став єврокомісаром.

Зустрічі між "В." і посадовцем Європейської Комісії відбувалися кожні кілька місяців, мали дружній характер.

Згодом агент нібито запропонував фінансову винагороду для того, щоб забезпечити співпрацю або отримати інформацію, але отримав відмову.

Зауважте! У 2017 році, за даними розслідування, шпигуна під прикриттям викрили.

Почасти сталося таке через те, що уряд Віктора Орбана на той час значно посилив тиск з метою оперативного отримання інформації від агента.

Такі умови в низці випадків спричиняли використання ненадійних і незахищених каналів, що підвищило ризик викриття.

Попри це, кар'єра агента "В." не постраждала. Торік він опублікував статтю в журналі угорської військової розвідки, де виступив як підполковник та співробітник Інформаційного бюро. Ця структура належить до зовнішньої розвідки Угорщини.

Що відомо про угорських шпигунів?

Журналісти повідомили про ще щонайменше двох агентів, які в той самий період теж намагалися встановлювати підозрілі контакти в ЄС.

У грудні de Tijd та Direkt36 повідомили про спостереження за слідчими Європейського управління з боротьби з шахрайством (OLAF), які розслідували корупційні справи, пов’язані із компанією, що належить зятю прем'єр-міністра Угорщини.

Європейська Комісія вже заявила, що сприймає ці повідомлення серйозно. Угорщина наразі офіційно відкидає багато з цих тверджень, заявляючи, що немає доказів або що звинувачення – безпідставні.

Інші подібні інциденти