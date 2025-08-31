Несколько стран Европейского Союза начали обсуждать возможность изменить правила принятия решений в блоке. Толчком к этому стали регулярные вето со стороны Венгрии.

Сейчас ЕС может принимать решение только единогласно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как ЕС может изменить правила принятия решений из-за Венгрии?

Bloomberg ознакомился с документом, который был разослан странам-членам накануне неформальной встречи министров иностранных дел, что состоится в субботу, 30 августа, в Копенгагене.

В документе говорится, что группа из 12 государств изучила возможность перехода к механизму принятия решений квалифицированным большинством вместо действующей системы единогласия. Сейчас в ЕС любые решения требуют поддержки всех участников.

Как отмечается, такой подход позволил бы Союзу действовать оперативнее и избегать ситуаций, когда решения блокируются.

Издание отмечает, что Венгрия систематически выступает против ключевых инициатив по Украине – от финансирования до переговоров о вступлении в Союз. Это неоднократно становилось причиной острых дипломатических споров и долгих переговоров, направленных на то, чтобы убедить Будапешт поддержать, в частности, продолжение санкций против России.

Кроме того, в пятницу, 29 августа, Венгрия снова отказалась поставить подпись под заявлением, которая осуждала последние российские удары по Украине.

