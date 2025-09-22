Венгрия обеспокоена нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Несмотря на это, с Россией надо "продолжать говорить" и действовать прежде всего именно путем дипломатии, чтобы найти решение.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Как отреагировала Венгрия на нарушение пространства Польши?

Венгерский министр выразил надежду на то, что больше подобная ситуация, которая способна привести к "эскалации" не произойдет. Петер Сийярто прокомментировал недавнюю атаку беспилотников на Польшу в среду, 10 сентября.

"Мы обеспокоены всеми событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этой войны. Конечно, вместе с нашими союзниками мы осуждаем действия, нарушающие территориальную целостность государств – это недопустимо", – заявил он.

По его мнению, с Россией стоит "продолжать говорить, поскольку переговоры и прекращение огня должны быть решением для завершения войны, а если Россия отказывается от прекращения огня, то ее необходимо "услышать".

Блокирование каналов коммуникации и отказ от дипломатических решений – это не путь вперед. Если вы блокируете каналы коммуникации и отказываетесь от дипломатии, мы не найдем решения. Единственный способ сохранить надежду и найти решение – продолжать говорить друг с другом и слушать друг друга,

– добавляет он.

Также Петер Сийярто назвал санкции против России "самым большим поражением" ЕС, поскольку, по его словам, соответствующие ограничения в отношении Москвы привели к большим потерям для Европы, чем для российской стороны.

Он убежден, что санкции против российских энергоносителей вредит в первую очередь европейским странам, которые импортируют нефть и газ России. Венгрия и Словакия делают это через нефтепровод "Дружба".

"Фактически, когда речь идет о санкциях, мы европейцы больше страдаем чем россияне. Если честно – я не забочусь как навредить России. Меня интересует как не навредить Венгрии", – резюмировал министр иностранных дел Венгрии.

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши?