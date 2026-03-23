Венгрию изолируют в ЕС из-за опасений утечек информации в Кремль, – Politico
Европейский Союз ограничивает передачу конфиденциальных данных Венгрии, а встречи лидеров все чаще проходят в узком формате. Это происходит из-за опасений, что Будапешт может "сливать" информацию Кремлю.
Об этом говорится в материале Politico.
Читайте также Максимально жестко, – политолог предположил, какие провокации Орбан готовит с Кремлем
Как Евросоюз взаимодействует с Венгрией?
Опасения относительно возможных утечек информации стали одной из причин того, что часть европейских лидеров начала проводить встречи в меньших форматах – без участия всех 27 стран-членов.
В общем, не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной того, почему большая часть важной европейской дипломатии сейчас происходит в различных, более мелких форматах – Е3, Е4, Е7, Е8, Веймарский альянс, NB8, JEF и так далее,
– сказал чиновник.
Справка. Цифры в названиях означают количество европейских лидеров в группе. В Веймарский альянс входят Франция, Германия и Польша, NB8 объединяет восемь стран Северной Европы и Балтии, а JEF – это Объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 государств Северной Европы.
Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что еще в 2024 году получал предупреждение о возможной передаче информации венгерской стороной России. По его словам, во время встреч с участием главы МИД Венгрии Петера Сийярто он и другие дипломаты сознательно ограничивали объем информации.
Подобная практика применялась и перед саммитом НАТО в Вильнюсе 2023 года – тогда венгерскую делегацию фактически отстранили от обсуждения чувствительных вопросов.
Из-за угрозы утечки информации ЕС может засекретить часть информации и документов.
По словам дипломатов, присвоение статуса "секретно" не является панацеей, но оно "может служить сдерживающими факторами против утечек и передачи конфиденциальной информации третьим лицам.
Это подрывает доверие, сотрудничество и целостность Европейского Союза. Это позорная ситуация. Если он (Орбан, – 24 Канал) останется у власти после выборов, думаю, ЕС придется искать другие способы реагирования,
– отметил дипломат, комментируя обвинения в адрес Венгрии.
С чего начался скандал?
Недавно издание The Washington Post написало о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Прямо во время перерывов во встречах он звонил с докладами российскому коллеге Сергею Лаврову.
В ответ премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эта новость не должна никого удивлять и все это давно подозревали.
Он объяснил, что именно из-за этих подозрений, выступал на европейских заседаниях только тогда, когда это было абсолютно необходимо, и говорил только столько, сколько было нужно.