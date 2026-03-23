Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что ожидает новых провокаций до выборов и вероятно покушения на венгерского премьера с целью дискредитации Украины.

Смотрите также "Украинская пропаганда": в Венгрии цинично опровергли заявление о "российском покушении" на Орбана

Насколько глубоко влияние России на политику Орбана?

В случае Орбана сошлись интересы и России, и США – обе страны поддерживают его режим.

Марко Рубио летал, теперь Джей Ди Вэнс должен агитировать за него перед выборами. При этом Россия не просто поддерживает Орбана, а прицельно работает с ним. Сегодня вышла публикация о том, что российские политтехнологи рекомендовали ему имитировать покушение и обвинить Украину, чтобы использовать это в предвыборной кампании,

– сказал Олещук.

Подобные провокации ожидали еще с момента, когда стало известно о работе россиян в штабе. Захват украинских инкассаторов и пытки над ними вписываются в эту схему.

Для России сохранение Орбана у власти – ключевой вопрос, поэтому провокации будут максимально жесткими. Он обеспечивает России влияние на решения ЕС и НАТО, что особенно важно на фоне все более активных разговоров о возможной российской агрессии против стран Балтии в обозримой перспективе.

"Сегодня даже появилась карта возможного вторжения российских войск в страны Балтии. И здесь роль Орбана очевидна", – сказал Олещук.

Важно! Польский премьер Дональд Туск сказал, что то, что окружение Орбана "сливает" информацию с заседаний Совета ЕС не является новостью. Политик сказал, что именно поэтому ограниченно высказывался на всех нужных мероприятиях. А недавно издание The Washington Post опубликовало информацию о том, что Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, периодически сообщал Москве о ходе заседаний ЕС.

