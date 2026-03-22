Об этом сообщает Politico.

Как Орбан использует конфликт с ЕС в своих целях?

Несмотря на отсутствие громких публичных скандалов, атмосфера на заседании Европейского совета была крайне напряженной. Орбан отказался согласовать пакет финансирования, заявив, что сделает это только после возобновления поставок российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", который, по его словам, был поврежден во время российских атак. Киев эти обвинения отвергает.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон впоследствии признал, что еще не слышал столь жесткой критики в адрес одного из лидеров во время саммитов ЕС.

В то же время часть европейских политиков опасается, что такая жесткая реакция сыграла на руку самому Орбану, ведь она совпала с финальным этапом напряженной предвыборной кампании в Венгрии. По их мнению, противостояние с Брюсселем позволяет ему снова позиционировать себя как единственного защитника национальных интересов.

Некоторые депутаты Европарламента считают, что ЕС стоило отложить конфликт до завершения выборов, чтобы не усиливать предвыборную риторику Орбана. По их словам, сейчас его партия "Фидес" впервые за много лет отстает в социологических опросах от оппозиционной "Тисы" Петера Мадяра, и любое обострение с Брюсселем только мобилизует его электорат.

Политическая тактика Орбана

Сам Орбан, покидая Брюссель после саммита, демонстрировал уверенность и заявил, что другие лидеры ЕС могут только угрожать, но не имеют достаточно аргументов, чтобы обвинить Венгрию в чем-то конкретном.

Аналитики отмечают, что подобная тактика – привычный элемент политической стратегии Орбана. В предыдущих избирательных кампаниях он неоднократно строил свою риторику на противопоставлении Венгрии внешним угрозам – от финансовых элит до институтов ЕС – и подавал себя как единственного политика, способного защитить страну.

Западные консервативные круги, близкие к движению MAGA, также не скрывают симпатий к венгерскому премьеру. Появлялись сообщения, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Будапешт, чтобы продемонстрировать ему политическую поддержку накануне выборов.

Отрицая, что Орбан каким-либо образом заманил лидеров ЕС в ловушку, депутат Европарламента от Фидес Андраш Ласло признал, что столкновение вполне может сыграть ему на пользу. Они отмечают, что премьер лишь придерживался своей позиции и не поддался давлению, чего, по их мнению, и ожидают от него избиратели.

Орбан также обвиняет Киев во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии, утверждая, что задержка с ремонтом нефтепровода является политически мотивированной. Украинская сторона такие заявления отрицает.

Оппозиционного лидера Петера Мадьяра премьер продолжает изображать как политика, связанного с Брюсселем и заинтересованного в проукраинском курсе Будапешта. Хотя представители его партии в Европарламенте, как и сам Мадьяр, также выступали критически относительно быстрого вступления Украины в союз и голосовали против кредита Украине.

Эксперты считают, что даже если Орбан использует нынешний конфликт в предвыборной кампании и сохранит власть, для Венгрии это может иметь негативные последствия в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку ЕС может прибегнуть к более жестким мерам в ответ на постоянное блокирование решений.

