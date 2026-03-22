Венгрия заявила, что именно Украина распространяет подобные сообщения, чтобы повлиять на результаты выборов. Об этом пишет венгерское издание Telex.

Что ответила Венгрия на новости об инсценировке покушения на Орбана?

Правительство Венгрии оперативно опровергло информацию западных СМИ о якобы подготовке российскими спецслужбами инсценированного покушения на премьер-министра Виктор Орбан.

В венгерском правительстве заявили, что материал является "проукраинской пропагандой". В то же время там сделали резонансное заявление, обвинив президента Владимира Зеленского в якобы угрозах в адрес Орбана во время избирательной кампании.

Министр иностранных дел Петер Сийярто также раскритиковал публикацию, заявив об "искусственном раздувании темы терактов". По его словам, к этому якобы причастны украинская сторона и венгерская оппозиция. Сийярто утверждает, что информация о возможном российском следе является "теорией заговора", направленной на дестабилизацию ситуации в стране накануне выборов.

В Будапеште также обвинили оппозиционную партию "Тиса" и ее сторонников в распространении ложных данных.

Напомним, что накануне издание The Washington Post опубликовало материал в котором раскрыла информацию о том, что российская разведка якобы планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана для влияния на выборы. Во внутреннем отчете говорилось о необходимости перевести внимание избирателей с социально-экономических проблем на вопросы безопасности и стабильности.

