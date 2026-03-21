Так, премьер Словакии Роберт Фицо в интервью премьер Словакии Роберт Фицо Akuality заявил, что его венгерский коллега Виктор Орбан прав, когда накладывает вето на помощь Украине.

Что Фицо говорит о блокировании помощи Украине?

Политик допустил, что в будущем Словакия может присоединиться к блокированию большого пакета финансовой помощи ЕС для Украины. Однако он не уточнил, при каких условиях это произойдет.

Напомним, что Орбан заявлял, что не снимет свое вето, пока Украина не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Фицо поддержал позицию венгра.

Виктор Орбан политически прав. Зеленский не может управлять Европейским Союзом,

– заявил политик.

Он убежден, что Киев умышленно остановил работу нефтепровода по политическим причинам и из-за ненависти к России.

По мнению Фицо, российская нефть могла бы быть полезной для энергетической безопасности Европы.

К слову, недавно словацкий премьер отказался ехать в Украину по приглашению Зеленского, потому что якобы боится за собственную жизнь. В то же время глава правительства Словакии готовится посетить парад в Москве 9 мая.

