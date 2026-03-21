Так, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю Akuality заявив, що його угорський колега Віктор Орбан правий, коли накладає вето на допомогу Україні.

Дивіться також Орбан блокує 90 мільярдів євро, МВФ тисне через податки: чи ризикує Україна залишитися без фінансування

Що Фіцо каже про блокування допомоги Україні?

Політик допустив, що у майбутньому Словаччина може приєднатися до блокування великого пакета фінансової допомоги ЄС для України. Однак він не уточнив, за яких умов це станеться.

Нагадаємо, що Орбан заявляв, що не зніме своє вето, допоки Україна не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Фіцо підтримав позицію угорця.

Віктор Орбан політично правий. Зеленський не може керувати Європейським Союзом,

– заявив політик.

Він переконаний, що Київ навмисне зупинив роботу нафтопроводу через політичні причини та ненависть до Росії.

На думку Фіцо, російська нафта могла б бути корисною для енергетичної безпеки Європи.

До слова, нещодавно словацький прем'єр відмовився їхати до України на запрошення Зеленського, бо нібито боїться за власне життя. Водночас глава уряду Словаччини готується відвідати парад у Москві 9 травня.

Блокування грошей від ЄС для України: що відбувається