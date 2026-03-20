Що відомо про кредит на 90 мільярдів євро від ЄС?

Цю всю ситуацію зокрема прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Читайте також "Він як 6-річна дитина": у ЄС намагаються переконати Орбана підтримати кредит для України

Український лідер розповів, що проговорював це питання з лідерами Європейського Союзу, також з очільником Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зокрема він пояснив, що налаштований "більш оптимістично". Зеленський додав, що Європа знайде варіанти, як частково фінансувати Україну.

Володимир Зеленський Президент України Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку ми домовлялися, саме на 2026 рік, у квітні місяці.

Зеленський додав, що вважає, що в будь-якому випадку (навіть знаходячі альтернативні та тимчасові кроки) країни ЄС повинні допомогти. Адже вони дали узгодження всіма лідерами в кінці 2025 року щодо виділення цих 90 мільярдів євро.

ЄС повинні знайти вихід з цієї ситуації,

– зазначив президент України.

Нагадаємо! Європейський Союз наразі намагається переконати Угорщину зняти вето з кредиту, але поки що прогрес у цьому питанні відсутній. Однак президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що Україна отримає кошти, які передбачені на 2026 – 2028 роки.

Що ще говорив Володимир Зеленський?