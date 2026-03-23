Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що очікує нових провокацій до виборів і ймовірно замаху на угорського прем’єра з метою дискредитації України.
Дивіться також "Українська пропаганда": в Угорщині цинічно спростували заяву про "російський замах" на Орбана
Наскільки глибокий вплив Росії на політику Орбана?
У випадку Орбана зійшлися інтереси й Росії, і США – обидві країни підтримують його режим.
Марко Рубіо літав, тепер Джей Ді Венс має агітувати за нього перед виборами. При цьому Росія не просто підтримує Орбана, а прицільно працює з ним. Сьогодні вийшла публікація про те, що російські політтехнологи рекомендували йому імітувати замах і звинуватити Україну, щоб використати це у передвиборчій кампанії,
– сказав Олещук.
Подібні провокації очікували ще з моменту, коли стало відомо про роботу росіян у штабі. Захоплення українських інкасаторів та тортури над ними вписуються в цю схему.
Для Росії збереження Орбана при владі – ключове питання, тому провокації будуть максимально жорсткими. Він забезпечує Росії вплив на рішення ЄС і НАТО, що особливо важливо на тлі дедалі активніших розмов про можливу російську агресію проти країн Балтії в осяжній перспективі.
"Сьогодні навіть з’явилася карта можливого вторгнення російських військ у країни Балтії. І тут роль Орбана очевидна", – сказав Олещук.
Важливо! Польський прем’єр Дональд Туск сказав, що те, що оточення Орбана "зливає" інформацію з засідань Ради ЄС не є новиною. Політик сказав, що саме через це обмежено висловлювався на всіх потрібних заходах. А недавно видання The Washington Post опублікувало інформацію про те, що Петер Сіярто, глава МЗС Угорщини, періодично повідомляв Москву про перебіг засідань ЄС.
Що ще відомо про дії та заяви Орбана?
- Орбан заблокував 90 мільярдів європейської підтримки для України, і вимагає відновлення нафтопроводу "Дружба", що постачав російську нафту до Угорщини.
- Загострення стосунків Орбана з іншими членами ЄС може підняти його рейтинг серед угорських виборців, бо створює образ "захисника національних інтересів" на тлі зовнішніх загроз.
- Уряд Угорщини звинуватив Зеленського в погрозах на адресу Орбана, а також звинуватив у піднятті теми терактів та замахів.