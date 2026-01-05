Тайный "план побега": где собирается спрятаться Верховный лидер Ирана, если протесты не утихнут

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который последние месяцы сталкивается с массовыми протестами в стране, якобы подготовил тайный "план Б". Это план побега из страны в Россию, чтобы уберечь свою жизнь от протестующих.

У лидера Ирана уже готовы активы для побега из страны. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в разведке, передает 24 Канал.

Что известно о плане побега?

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы намерен покинуть Тегеран и бежать в Москву, если протесты в стране усилятся.

По информации издания, 86-летний Хаменеи планирует побег в узком кругу – около 20 помощников и членов семьи, в частности его сына и номинированного наследника Моджтаба. Воплощение этого плана будет рассмотрено в случае, если армия и службы безопасности не поддержат его приказы по подавлению протестов.

Бывший разведчик израильской службы Бени Сабти отмечает, что для Хаменеи Россия является фактически единственным вариантом побега. Лидер Ирана якобы восхищается Владимиром Путиным и считает российскую культуру близкой иранской.

По данным источников, план Хаменеи частично базируется на опыте его союзника – сирийского президента Башара Асада, который в декабре 2024 года вылетел из Дамаска в Москву перед штурмом столицы оппозиционными силами.

Разрабатывая "план Б", лидер Ирана и его близкий круг подготовили активы и имущество за рубежом, а также наличные для обеспечения безопасного побега.

Что известно о протестах в Иране?