Делегация Украины посетит США: в чем заключается главная цель этого визита

Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк посетит Вашингтон. Цель поездки – призвать членов Палаты представителей США поддержать закон об "адских" санкциях против России, который прошел через Сенат, однако столкнулся с жестким сопротивлением со стороны некоторых влиятельных демократов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий Власюка. Он должен прибыть в США во вторник, 1 сентября, и встретится там, в частности, с законодателями.

Поддерживают ли в США санкции против России

Два помощника Конгресса подтвердили планы визита Власюка и сказали, что он будет призывать поддержать закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Он направлен на введение ограничений в отношении российских чиновников и установление жестких тарифов для Китая, Индии и других стран, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти и газа.

Этот законопроект рассматривается как важное послание США Киеву и Москве о продолжении поддержки Украины в защите от полномасштабного вторжения России.

Законопроект, поддержанный сенатором Линдси Грэмом, скончавшимся в июле, был принят Сенатом 7 августа с результатом 86 голосов против 11 при активной поддержке демократов, а также коллег Грэма-республиканцев.

Президент Трамп также поддерживает эти санкции.

Однако этого может оказаться недостаточно. Некоторые законодатели и представители промышленности опасаются, что новые тарифные полномочия для Трампа, также включенные в законопроект, могут увеличить расходы импортеров и потребителей США, одновременно подвергая республиканцев политическому удару накануне промежуточных выборов в ноябре.

Республиканцы Трампа контролируют лишь незначительное большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, а некоторые считают тарифы неоправданным вмешательством правительства в свободный рынок.

Напомним, что Палата представителей США пока не установила конкретную дату рассмотрения нового пакета санкций против России. В то же время в Вашингтоне ожидают, что законопроект могут вынести на рассмотрение все-таки в сентябре.