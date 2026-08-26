Когда могут рассмотреть вопрос о санкциях

О планах американских законодателей рассказал сенатор-республиканец от Оклахомы Джеймс Ланкфорд после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет Politico.

По словам Ланкфорда, он не смог пообещать Зеленскому, что Конгресс в ближайшее время окончательно одобрит законопроект о санкциях.

В то же время сенатор сообщил, что Палата представителей планирует заняться этим вопросом в следующем месяце.

Я мог сказать ему только то, что Палата представителей планирует рассмотреть этот вопрос в сентябре. Но, очевидно, я не определяю повестку дня,

– пояснил республиканец.

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В то же время украинский президент, по словам сенатора, подчеркивал необходимость как можно скорее усилить экономическое давление на Россию.

Почему Украина стремится к новым санкциям

Ланкфорд отметил, что Зеленский заинтересован в новых санкциях против Москвы, поскольку та использует доходы непосредственно для продолжения войны.

Он очень заинтересован в дополнительном экономическом давлении на Россию, понимая, что каждый доллар, который они получают, они используют для того, чтобы покупать оружие и убивать украинцев,

– пояснил американский сенатор.

Добавим, что новые жесткие санкции против России активно продвигал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. После его смерти в прошлом месяце Ланкфорд, который давно поддерживает Украину, активно выступил за принятие законопроекта, призывая коллег "завершить то, что он начал".

В итоге в начале августа Сенат поддержал законопроект, над которым Грэм работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем. Однако Палата представителей до сих пор его не одобрила.

Напомним, в случае принятия законопроекта президент США Дональд Трамп получит полномочия вводить пошлины до 100% в отношении государств, которые продолжают активно закупать российские энергоносители. А окончательное решение об отмене или сохранении пошлин будет оставаться за главой Белого дома.