Коли можуть розглянути санкції

Про плани американських законодавців розповів сенатор-республіканець від Оклахоми Джеймс Ланкфорд після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, пише Politico.

За словами Ланкфорда, він не зміг пообіцяти Зеленському, що Конгрес найближчим часом остаточно схвалить санкційний законопроєкт.

Водночас сенатор повідомив, що Палата представників планує зайнятися цим питанням наступного місяця.

Я міг сказати йому лише те, що Палата представників планує розглянути це у вересні. Але, очевидно, я не визначаю порядок денний,

– пояснив республіканець.

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Водночас український президент, за словами сенатора, наголошував на необхідності якнайшвидше посилити економічний тиск на Росію.

Чому Україна прагне нових санкцій

Ланкфорд зазначив, що Зеленський зацікавлений у нових санкціях проти Москви, оскільки та використовує доходи безпосередньо для продовження війни.

Він дуже зацікавлений у додатковому економічному тиску на Росію, розуміючи, що кожен долар, який вони отримують, вони використовують для того, щоб купувати зброю і вбивати українців,

– пояснив американський сенатор.

Додамо, що нові жорсткі санкції проти Росії активно просував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Після його смерті минулого місяця Ланкфорд, який давно підтримує Україну, активно виступив за ухвалення законопроєкту, закликаючи колег "завершити те, що він розпочав".

У підсумку на початку серпня Сенат підтримав законопроєкт, над яким Грем працював із сенатором Річардом Блументалем. Але Палата представників досі його не схвалила.

Нагадаємо, у разі ухвалення законопроєкту президент США Дональд Трамп отримає повноваження запроваджувати мита до 100% проти держав, які продовжують активно купувати російські енергоносії. А остаточне рішення про скасування або збереження мит залишатиметься за главою Білого дому.