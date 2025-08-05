Турецкое издание сообщило, что президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшие дни прибудет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Однако посол Нариман Джелял говорит, что эта информация не соответствует действительности.

По его словам, издание перекрутило ее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Наримана Джеляла "Украинской правде".

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Что сказал Джелял о возможности визита Эрдогана в Украину?

По данным турецкого издания Turkiye Gazetesi, посол Украины в Анкаре Нариман Джелял объявил, что президент Эрдоган вскоре посетит Киев. Одной из важнейших тем переговоров якобы будет ратификация соглашения о свободной торговле.

Кроме этого, там также отмечали, что якобы ожидается, что во время переговоров лидеры обсудят усилия Анкары по мирному урегулированию войны, развязанной Россией против Украины. Однако позже Джелял сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Обратите внимание – они не дают ссылки на то, где я такое говорил, они не дают мою цитату, просто говорят, что я якобы это заявил,

– говорит Джелял.

А также добавляет, что и он лично, и все посольство Украины в Турции работают над тем, чтобы Эрдоган совершил визит в Украину по приглашению президента Зеленского. В частности, он сам еще раз передал это приглашение через турецкого министра торговли, с которым встречался 4 августа.

Однако пока нет никакой информации, что такой визит Эрдогана в Украину возможен в ближайшие дни.

Отметим, что ранее Джелял также оценил, насколько реальной является встреча лидеров Украины, Турции, США и России. По его мнению, все зависит от согласия Кремля – добровольного или же под принуждением.