Залужный отказался от разговора с Вэнсом, который искал альтернативу Зеленскому, – The Guardian
- Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался от разговора с Джей Ди Вэнсом, который пытался найти альтернативу президенту Зеленскому после неудачной встречи в Белом доме.
- Команда Вэнса пыталась установить контакт с Залужным, используя дипломатические и неофициальные каналы.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался от разговора с Джей Ди Вэнсом. В тот момент вице-президент США пытался найти альтернативу Владимиру Зеленскому после неудачной встречи в Белом доме.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Почему Залужный отказался от разговора с Вэнсом?
Через три дня после безрезультатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в украинском посольстве в Лондоне начали раздаваться телефонные звонки. Команда Джей Ди Вэнса пыталась договориться о разговоре с Валерием Залужным – послом Украины в Великобритании и бывшим главнокомандующим ВСУ.
Вице-президент США стал одним из факторов обострения конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским во время встречи в Овальном кабинете. После этого команда Вэнса и другие представители окружения Трампа начали искать возможные альтернативы украинскому президенту.
По данным одного из трех информированных источников, команда Вэнса пыталась установить контакт с Залужным, используя дипломатические и неофициальные каналы. Впрочем, после консультаций с руководителем Офиса президента Залужный отказался от разговора.
По словам журналистов, это был демонстративный жест единства в, пожалуй, самый тяжелый момент с начала полномасштабного вторжения.
Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал. Но это была его принципиальная позиция: Украина подверглась унижению, и мы должны быть едиными,
– рассказал собеседник издания.
Что происходило во время встречи в Белом доме?
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Стороны должны были подписать соглашение о сотрудничестве в сфере добычи и использования украинских полезных ископаемых.
Однако разговор в Овальном кабинете быстро перешел в открытое противостояние. Трамп выражал недовольство позицией Зеленского относительно условий прекращения войны с Россией, тогда как украинский президент настаивал на недопустимости компромиссов, которые бы означали территориальные уступки.
В тот день президент Украины покинул Белый дом раньше запланированного времени, и соглашение о полезных ископаемых так и не подписали. После этого Дональд Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру".