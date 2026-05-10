Российских наемников выгнали из ключевого города в африканском регионе: какой вред это нанесло Путину

На севере Мали туарезские сепаратисты и боевики, связанные с "Аль-Каидой", перешли в наступление. Так, российский "Африканский корпус" был вынужден оставить стратегический город Кидаль. Такое развитие событий наносит Москве разрушительный удар по ее репутации, которая в последние годы наращивала присутствие в Сахеле.

Чем грозит России потеря Кидаля?

25 апреля группировка Jama'at Nusrat al-Islam al-Muslimin (JNIM), имеющая связи с "Аль-Каидой", вместе с туарезскими сепаратистами начала масштабное наступление в северной части Мали.

Справка. Группировка победы ислама и мусульман – это воинственная исламистская террористическая организация, действующая в регионе Сахель в Западной Африке (Мали, Буркина-Фасо, Нигер).

В течение короткого времени им удалось захватить ряд военных объектов и взять Кидаль в фактическое окружение. В ответ российский "Африканский корпус", сформированный на основе ЧВК "Вагнер" и подчиненный Министерству обороны России, согласился оставить город в рамках достигнутых договоренностей.

Уже 26 апреля Фронт освобождения Азавада (FLA) заявил в соцсетях, что Кидаль "перешел под их контроль". После вывода российских сил в сети начали появляться видеозаписи, на которых туарезские бойцы демонстративно высмеивают колонны российской техники. По мнению экспертов, такие кадры еще больше ослабили позиции Москвы в глазах африканских партнеров.

Что этому предшествовало?

В 2023 году малийская армия совместно с российскими наемниками уже устанавливала контроль над Кидалем, вытеснив оттуда повстанческие группировки. Тогда это подавалось как доказательство роста влияния России в Сахеле после ухода западных военных миссий.

После государственных переворотов 2020 – 2021 годов власти Мали разорвали сотрудничество с Францией и миссиями ООН и обратились к России за военной поддержкой.

Именно поэтому нынешняя потеря Кидаля ставит под сомнение эффективность этой внешнеполитической ориентации. Ситуацию осложнило и убийство министра обороны Мали Садио Камары, который поддерживал тесное взаимодействие с Россией.

По сообщениям, террорист-смертник взорвал автомобиль возле его дома вблизи столицы Бамако.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка JNIM. На этом фоне JNIM также выдвигает угрозы о блокаде Бамако и призывает население к сопротивлению военной хунте, что еще больше подрывает заявления о стабилизации ситуации с помощью России.

Как ситуацию в регионе комментируют специалисты?

Эксперты отмечают, что России не удалось преодолеть глубинные проблемы региона – слабые государственные институты, коррупцию, социальное неравенство и межэтнические конфликты, которые и дальше подпитывают радикальные группировки.

Руководитель Timbuktu Institute Бакари Самбе назвал потерю Кидаля серьезным репутационным провалом для Кремля. А эксперт Konrad Adenauer Foundation Ульф Лессинг отметил, что это отступление может подорвать доверие африканских государств к российскому присутствию. Несмотря на это, Мали пока не имеет равноценной альтернативы сотрудничества с Москвой.

Вместе с Буркина-Фасо и Нигером страна создала Альянс государств Сахеля (AES) и начала закупать вооружение у Китая и Турции. В то же время Россия и в дальнейшем остается одним из немногих внешних игроков, готовых непосредственно вмешиваться в боевые действия на стороне местных властей.

Где еще в Африке распространяется российское влияние?

Юрий Федоренко отмечает, что Африка постепенно превращается в пространство многоуровневого влияния России, где сочетаются пропаганда, финансы, религия и военное присутствие. В столицах открываются российские "культурные центры", а в разных регионах появляются новые храмы РПЦ.

Одновременно в Африке действуют структуры, связанные с бывшей ЧВК "Вагнер", которая сейчас функционирует под другими названиями и интегрирована в российскую силовую систему. РПЦ построила в Африке собственный экзархат с сотнями приходов, а российский МИД параллельно усиливает сотрудничество с правительствами и медиа.

Также сообщается, что российские научные структуры готовят экспедиции в Африку под предлогом сохранения культурного наследия, в частности в Намибии и Эфиопии. Подобные институты ранее уже фигурировали в проектах с пропагандистским и прикрытым военно-строительным характером.

Отдельно упоминается также передача Россией Мадагаскару военной техники, оружия и снаряжения, в частности БМП-3, что рассматривается как часть стратегии постепенного усиления влияния Москвы в африканских странах.