Гибель ключевой фигуры военной власти может существенно повлиять на ситуацию в стране, где продолжается конфликт с вооруженными группировками.

Об этом пишет Аljazeera.

Смотрите также На ужине с участием Трампа прозвучали выстрелы: президента США вывели со сцены и эвакуировали

Что известно об убийстве?

Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате скоординированных нападений на военные объекты по всей стране. По имеющейся информации, атака произошла после нападения на его резиденцию в военном городке Кати, расположенном примерно в 15 километрах от столицы Бамако. Именно там проживают ключевые представители военного руководства страны.

По данным журналистов, к нападениям причастны боевики, связанные с террористической сетью Аль-Каида, в частности группировки JNIM. Они действовали совместно с повстанцами-туарегами из Фронт освобождения Азавада. Атака на резиденцию Камары, по предварительным данным, была осуществлена с помощью заминированного автомобиля. Несмотря на то, что Кати считается одним из самых защищенных мест в стране, боевикам удалось прорвать оборону.

Садио Камара был одной из ключевых фигур военного правительства Мали, который пришел к власти после переворотов 2020 и 2021 годов. Некоторые эксперты даже рассматривали его как потенциального будущего лидера страны.

Он был одной из самых влиятельных фигур в правящем военном руководстве, и некоторые рассматривали его как возможного будущего лидера Мали,

– отмечают журналисты.

Гибель Камары уже называют серьезным ударом по вооруженным силам и военной власти страны. В то же время временный президент Ассими Гойта, по имеющейся информации, не пострадал и находится в безопасном месте.

Какова ситуация в стране?

Началось все еще в 2012 году, когда на севере страны вспыхнуло восстание туарегов (кочевого народа, который давно требует автономии или независимости региона Азавад). На этом фоне очень быстро активизировались джихадистские группировки, связанные с Аль-Каидой и ИГИЛ. Они фактически перехватили контроль над частью территорий.

Франция тогда вмешалась военно (операция Barkhane) и помогла отбить крупные города, но полностью стабилизировать страну не удалось. С годами насилие только расползлось – с севера на центр Мали и даже на соседние страны (Буркина-Фасо, Нигер). Далее происходил политический кризис:

в 2020 и 2021 годах произошли два военных переворота

к власти пришла хунта во главе с Ассими Гоита

страна фактически стала военной диктатурой

После этого Мали поссорилось с Западом и изгнало французские войска. Вместо этого власть начала сотрудничать с российскими структурами. В частности с группами, связанными с "Вагнером".

Сейчас, по словам местных жителей, в некоторых регионах бои продолжались более суток – было слышно интенсивную стрельбу и взрывы. Ситуация может обостриться в ближайшие дни, ведь боевики пытаются установить контроль над стратегическими территориями.