Способен ли Китай к нападению: эксперт проанализировал необратимые процессы в Тихоокеанском регионе

США сейчас якобы пытаются помочь своим союзникам и вселить в них уверенность. В то время как Дональд Трамп заявлял, что не хочет вести бесконечные войны, сам сейчас ведет их против Ирана. Кроме того, США провели учения в районе Филиппинских островов, и впервые в истории в них приняла участие Япония.

Это свидетельствует о росте напряженности в Тихоокеанском регионе. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель экономических программ центра "Студии стратегических исследований" Александр Чупак, отметив, что "ось зла", то есть КНДР, Китай и Иран, также может иметь определенные планы.

Необратимые процессы в Тихоокеанском регионе

Руководитель экономических программ отметил, что американцы стремятся к тому, что их союзники (Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Южная Корея, Япония) не только полагались на поддержку США, но и сами могли гарантировать себе безопасность. Уже сейчас Япония возрождает собственные Вооруженные силы. В частности, довольно консервативное японское правительство выделило на 2026 год более 50 млрд долларов на оборону. Таким образом, это вписывается в общую картину стремления США видеть регион самодостаточным даже при таком, еще несколько десятилетий назад неожиданном сценарии, как перевооружение и восстановление вооруженных сил Японии.

С другой стороны, и те процессы, которые происходят, а именно сближение Северной Кореи, Китая и России, стимулируют страны этого региона уделять больше внимания собственной безопасности – как в рамках сотрудничества с США, так и в плане самодостаточной безопасности.

Здесь возникает вопрос: какова вероятность того, что начнутся военные действия, и кому они сейчас нужны. Если взять "ось зла", то очевидно, что ведущей силой здесь является Китай, который сейчас является квазихозяином для России и, пожалуй, главным хозяином для Северной Кореи, поскольку Северная Корея во всем сейчас зависит именно от китайцев и россиян,

– пояснил он.

Для Китая сложившаяся сейчас экономическая ситуация в целом не способствует началу военных действий в таких масштабах, о каких часто говорят обозреватели Тихоокеанского региона. Китайская экономика сейчас очень зависит от внешней торговли – ориентировочно пятая часть валового внутреннего продукта обеспечивается экспортом, и около трети роста ВВП обеспечивается именно этим экспортом.

Чупак о ситуации в Тихоокеанском регионе: смотрите видео

То есть, если вдруг представить сценарий, при котором Китай лишится своей внешнеторговой составляющей, это приведет к огромным проблемам для экономики, которые будет невозможно компенсировать за счет переориентации на другие рынки. Ведь американцы и европейцы являются крупнейшими потребителями китайских товаров и услуг.

То есть говорить о том, что китайцы вот-вот на кого-то нападут, – это, как минимум, очень низкая вероятность того, что они именно сейчас захотят себе выстрелить в ногу, уничтожив собственный экономический потенциал. Однако о том, что такая опасность существует, говорить нужно,

– подчеркнул Чупак.

Об этом свидетельствуют действия самого Китая в отношении Тайваня: Пекин постоянно нарушает как воздушное, так и морское пространство этого острова, китайцы строят укрепления на островах в так называемых международных водах, в зоне Южно-Китайского моря, между Китаем и Филиппинами, создают плавучие барьерные рифы, на которых возводят определенные оборонительные сооружения. То есть есть много провокационных действий, которые свидетельствуют о том, что Китай точно не собирается мирно сидеть, сложа руки, а ведет постоянную подготовку.

"Если говорить о сценарии, при котором китайцы, северокорейцы, россияне вдруг решат, что будут воевать, то Япония и Южная Корея по своему вооруженному потенциалу и военному опыту явно уступают как россиянам и северокорейцам, так и китайцам. Китайцы, напомню, теоретически обладают самой большой в мире армией, но эта армия уже много десятилетий нигде не воевала, поэтому говорить о ее потенциале сложно", – сказал эксперт.

Однако, учитывая то, что сейчас россияне и северокорейцы активно воюют на украинском театре боевых действий, это ставит их на очень высокую позицию с точки зрения относительной силы по сравнению с японцами, южнокорейцами, филиппинцами и т. д. Поэтому здесь, как подытожил Чупак, без американской, европейской и даже украинской помощи точно не обойтись.