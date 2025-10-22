Где взять 60 миллиардов на оборону для Украины: что готовит Европа и как мешает Орбан

Лидеры ЕС готовы передать "репарационный кредит" на закупку оружия для Украины и начнут работу уже над 20-м пакетом санкций против России. Встреча в Брюсселе состоится на фоне заявлений о саммите Трампа – Путина в Будапеште.

Чего ожидать Украине и как в Европе реагируют на "миротворческие" усилия президента США – читайте в материале 24 Канала.

Как в ЕС относятся к встрече Трампа и Путина в Будапеште?

В Европе не видят готовности Путина к миру. Текущая неделя выдается насыщенной на международные события и громкие заявления – как со стороны западных партнеров, так и из России. Главная тема, которая не сходит со страниц ведущих медиа, – вероятная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Для Украины именно столица Венгрии давно имеет негативный символизм: Будапештский меморандум 1994 года, который должен был гарантировать безопасность, стал символом нарушенных обещаний. Сегодня же Венгрия, возглавляемая откровенно пророссийским Виктором Орбаном, превратилась в политическую площадку, где Москва пытается отбеливать собственные нарративы.

Поддержка Трампом идеи такой встречи только усиливает тревогу. Для Киева это сигнал, что единственным стабильным союзником остается Европейский союз. И в Брюсселе, похоже, это хорошо понимают: Путин не ищет мира – он готовится к новой волне конфронтации.

Мы видим усилия президента Трампа, направленные на установление мира в Украине. Конечно, все эти инициативы приветствуются, но мы не видим, чтобы Россия действительно стремилась к миру. Она понимает только язык силы и садится за стол переговоров только тогда, когда ее к этому принуждают. (...) Что касается Будапешта... конечно, неприятно видеть, как лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого,

– рассказала Кая Каллас, главный дипломат ЕС, во время встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

Уже во вторник, после отмены встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова, СМИ сообщили, что подготовка к саммиту Трампа и Путина приостановлена. Впоследствии The Telegraph уточнил: встреча в Будапеште отменена. В то же время не исключено, что тема переговоров между двумя лидерами снова появится во время саммита ЕС в Брюсселе, который запланирован на четверг.

На фоне слухов о готовности Кремля торговаться Донбассом в обмен на прекращение войны европейские лидеры выступили с совместным заявлением еще до брюссельской встречи. В документе, подписанном руководителями Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Европейской комиссии, Европейского совета, Норвегии, Финляндии и Дании, отмечается: отправной точкой для любых мирных переговоров может быть только текущая линия фронта.

Такой сигнал выглядит однозначно: Европа не готова принимать "мир" на условиях Москвы. И поскольку Путин не демонстрирует готовности к компромиссу, в ЕС все решительнее говорят об усилении обороноспособности Украины – как лучшей гарантии мира на континенте.

Совершенно очевидно, что Путин не хочет мира. Он стремится только к власти. И, безусловно, Зеленскому не нужна помощь Запада, чтобы капитулировать – наоборот, Зеленскому нужна поддержка всех нас, чтобы защитить то, что для нас является самым ценным – свободу и право народов на собственный выбор. Поэтому, как Европа, мы, бесспорно, продолжим нашу непоколебимую поддержку Украины,

– заявила Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии.

Украина нуждается в 60 миллиардах на оборону: в ЕС знают, где их взять

Евросоюз приближается к принятию решения о предоставлении Украине репарационного кредита. Эту инициативу активно обсуждали лидеры ЕС во время неформального саммита в начале октября, впоследствии – на уровне министров, а окончательное решение ожидают уже в этот четверг.

Согласно предложению Еврокомиссии, замороженные российские активы могут быть использованы для финансирования кредита объемом 140 миллиардов евро. Механизм прост: эти средства превращают в долговой инструмент через Euroclear – бельгийское финансовое учреждение, хранящее большинство российских депозитов.



В Брюсселе убеждены, что такой подход позволит направить замороженные активы на помощь Украине, не нарушая международного права.

Впрочем, наибольшие опасения выражает Бельгия, ведь именно она хранит значительную часть активов и, соответственно, может нести основной юридический риск в случае судебных исков со стороны России.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил направить эти средства не только на восстановление, но и на закупку оружия для Украины. Идея быстро получила поддержку среди партнеров – учитывая растущие оборонные потребности Киева. Во время заседания в формате Рамштайн на прошлой неделе в Брюсселе министр обороны Денис Шмыгаль призвал союзников профинансировать 60 миллиардов долларов, что составляет половину от запланированных оборонных расходов Украины на следующий год.

Во время встречи министров иностранных дел в Люксембурге Жан-Ноэль Барро, глава французского МИД, заявил, что "репарационных займов" должно хватить Украине на закупку оружия минимум на три года.

В ближайшие недели мы предоставим Украине возможность защищать себя минимум в течение трех лет благодаря кредиту, который Европейская комиссия предоставит Украине и который будет погашен впоследствии за счет репараций, которые Россия выплатит Украине,

– заявил Барро.

В Евросоюзе отмечают: возвращение замороженных активов России представляется маловероятным. Сейчас главная задача – создать юридические гарантии для Бельгии, чтобы весь потенциальный финансовый и правовой груз не лег исключительно на ее плечи.

Все понимают, что эти активы России не вернут. Вопрос лишь в том, как обеспечить практический механизм этого решения с минимальными рисками для государств-членов, но одновременно эффективно использовать средства, чтобы предоставить Украине все необходимое,

– сказала Байба Браже, министр иностранных дел Латвии.

Как пишет Politico, Бельгия официально дала "зеленый свет" на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. После этого шага европейские лидеры готовятся поручить Еврокомиссии разработать правовой механизм, который позволит направить миллиарды евро замороженных средств Кремля на финансирование займа для Киева. Такое решение стало возможным после того, как бельгийское правительство дало понять, что не будет препятствовать этому процессу. После длительных дискуссий окончательное принятие соглашения ожидается уже в декабре этого года.

Новые санкции уже ждут Россию

Евросоюз выходит на финишную прямую в согласовании нового, уже 19-го пакета санкций против России.

Свои "за" уже высказали даже Венгрия и Австрия, которые занимали более осторожную позицию. Словакия же продолжает переговоры с Еврокомиссией, пытаясь выторговать для себя выгодные условия.

Официально пакет планируют принять во время заседания Европейского Совета.

Предложение Еврокомиссии, представлено еще в середине сентября, предусматривает полный запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до начала 2027 года.

(СПГ) до начала 2027 года. Кроме того, новые ограничения направлены против "теневого флота" России и ряда банков, в том числе расположенных в странах Центральной Азии, которые помогают Москве обходить предыдущие санкции.

На этой неделе мы планируем принять новый пакет значительных санкций против России. Каждое евро, в котором мы отказываем России, это евро, которое она не может потратить на войну,

– сказала Кая Каллас.

В Люксембурге министры иностранных дел ЕС договорились, что после принятия 19-го пакета санкций сразу начнется работа над следующим. Как отметила Кайя Каллас, этот пакет точно не будет последним.

Относительно позиции Словакии, то ее глава МИД Юрай Бланар подчеркнул: любые санкции или меры Еврокомиссии не должны наносить ущерб словацкой экономике. Он напомнил о необходимости пересмотреть запланированный запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года и подчеркнул важность стабилизации цен на энергоносители – темы, которые ранее неоднократно поднимал премьер Роберт Фицо.

Мы поддерживаем тесный контакт с Европейской комиссией, и могу сказать, что наши предложения в основном приняты и включены в выводы, которые будут обсуждаться на заседании Европейского совета в четверг,

– добавил Бланар.

Евроинтеграция в тупике из-за Орбана

А вот там, где пока не видно никакого сдвига, – это евроинтеграция Украины. Премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает блокировать процесс, фактически превратив право вето в главный инструмент собственной предвыборной кампании.

Еще в сентябре Украина и Молдова завершили скрининг своего законодательства на соответствие нормам ЕС и теперь ожидают открытия переговорных кластеров, чтобы перейти к следующему этапу вступления. В Еврокомиссии призывают не медлить и начать переговоры уже сейчас.

К теме "Вы делаете это, когда на вас падают бомбы": интервью с еврокомиссаром Мартой Кос о вступлении Украины в ЕС

"Венгрия не возражала против предоставления Украине статуса кандидата. Поэтому я ожидаю, что Будапешт также поддержит открытие первого кластера переговоров, а впоследствии и всех остальных. Если же у Венгрии есть беспокойство относительно положения национального меньшинства в Украине – мы готовы решать этот вопрос именно в рамках первого кластера. Несколько недель назад я посетила регион, где проживает венгерское меньшинство, и пообщалась с их представителями. Ни один из них не выразил жалоб, которые соответствуют той позиции, которую сейчас озвучивает венгерское правительство", – заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.