Пентагон может забрать оружие из пакетов для Украины обратно в США, – CNN
- Пентагон ввел новую политику, которая позволяет возвращать часть оружия, запланированной для Украины, обратно в запасы США, включая критически важные системы ПВО и ракеты Patriot.
- В Вашингтоне работают над созданием фонда "банковского счета НАТО", из которого европейские союзники будут финансировать закупку американского оружия для Украины, начальная сумма которого составляет 10 миллиардов долларов.
Пентагон ввел новую политику, которая позволяет возвращать часть оружия, запланированного для Украины, обратно в запасы США. Под риском оказались миллиарды долларов помощи, включая дефицитные системы ПВО и ракеты Patriot.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на CNN. Пентагон ввел новую политику, которая позволяет забирать часть оружия и оборудования, запланированных для Украины, обратно в американские запасы.
Читайте также Европа может платить за оружие для Украины больше: почему она это не делает
Часть оружия для ВСУ может вернуться в США
По информации журналистов, речь идет о миллиардах долларов, выделенных в рамках программы Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Новая политика может означать, что критически важные для ВСУ ракеты-перехватчики Patriot, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы останутся в США, чтобы пополнить запасы, которые быстро сокращаются.
В прошлом месяце министр обороны Пит Гегсет уже приостановил большой пакет помощи Киеву, но президент Дональд Трамп отменил это решение и пообещал продолжить поставки оружия. Несмотря на это, меморандум Колби остается в силе и фактически дает Пентагону право пересматривать любые отправки.
В документе вооружение разделили на три категории – "красную", "желтую" и "зеленую". Оружие из "красной" группы, например перехватчики Patriot, может отправляться только после личного утверждения Гегсета.
В то же время в Вашингтоне работают над тем, чтобы финансовое бремя помощи Украине переложить на европейских союзников. Речь идет о создании так называемого "банковского счета НАТО" – фонда, из которого будут закупать американское вооружение для ВСУ.
По замыслу, Украина будет подавать в НАТО список нужной техники, а США будут определять, что готовы продать, после чего закупку будут финансировать европейские партнеры. Начальная сумма фонда – 10 миллиардов долларов, из которых уже более 1 миллиарда долларов выделено.
В Сенате уже появляются инициативы, которые ограничат возможность Пентагона изымать вооружение из пакетов помощи. Законодатели предлагают, чтобы это было возможным только в случае, когда оно больше не нужно Украине для обучения или боевых действий.
Украинские официальные лица неоднократно отмечали, что именно американские системы ПВО – ключ к защите городов от ежедневных ракетных и беспилотных атак России. В июле Россия выпустила рекордные 6 443 ракеты и дроны, и потребность в дополнительных Patriot только растет.