Пентагон запровадив нову політику, яка дозволяє повертати частину зброї, запланованої для України, назад у запаси США. Під ризиком опинилися мільярди доларів допомоги, включно з дефіцитними системами ППО та ракетами Patriot.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Пентагон запровадив нову політику, яка дозволяє забирати частину зброї та обладнання, запланованих для України, назад у американські запаси.

Частина зброї для ЗСУ може повернутися у США

За інформацією журналістів, ідеться про мільярди доларів, виділених у межах програми Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Нова політика може означати, що критично важливі для ЗСУ ракети-перехоплювачі Patriot, системи ППО та артилерійські боєприпаси залишаться в США, аби поповнити запаси, які швидко скорочуються.

Минулого місяця міністр оборони Піт Гегсет вже призупинив великий пакет допомоги Києву, але президент Дональд Трамп скасував це рішення та пообіцяв продовжити постачання зброї. Попри це, меморандум Колбі залишається чинним і фактично дає Пентагону право переглядати будь-які відправки.

У документі озброєння поділили на три категорії – "червону", "жовту" та "зелену". Зброя з "червоної" групи, наприклад перехоплювачі Patriot, може відправлятися лише після особистого затвердження Гегсета.

Водночас у Вашингтоні працюють над тим, щоб фінансовий тягар допомоги Україні перекласти на європейських союзників. Йдеться про створення так званого "банківського рахунку НАТО" – фонду, з якого закуповуватимуть американське озброєння для ЗСУ.

За задумом, Україна подаватиме до НАТО список потрібної техніки, а США визначатимуть, що готові продати, після чого закупівлю фінансуватимуть європейські партнери. Початкова сума фонду – 10 мільярдів доларів, з яких вже понад 1 мільярдів доларів виділено.

У Сенаті вже з’являються ініціативи, які обмежать можливість Пентагону вилучати озброєння з пакетів допомоги. Законодавці пропонують, щоб це було можливим лише у випадку, коли воно більше не потрібне Україні для навчання чи бойових дій.

Українські офіційні особи неодноразово наголошували, що саме американські системи ППО – ключ до захисту міст від щоденних ракетних та безпілотних атак Росії. У липні Росія випустила рекордні 6 443 ракети та дрони, і потреба у додаткових Patriot лише зростає.