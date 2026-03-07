Обещали 30 – не дали ни одного: почему Бельгия не выполняет своего обещания Украине по F-16

В Бельгии заявляют, что никогда не брали на себя обязательств относительно конкретных дат передачи истребителей F-16 Украине. Страна намеревалась передать аж 30 самолетов.

Об этом сообщает Defence Express.

Почему Бельгия не передала Украине ни одного истребителя?

Страна входит в так называемую "коалицию истребителей", которая занимается подготовкой украинских пилотов и передачей самолетов для Воздушных сил Украины. Несмотря на то, что Брюссель присоединился к этой инициативе еще в 2023 году, ни одного самолета пока не передано.

По информации телекомпании VRT, во время сессии вопросов и ответов, посвященной четвертому году полномасштабной войны России против Украины, представители бельгийского оборонного ведомства объяснили причины задержки. Главный фактор – сдвиг графика получения новых истребителей пятого поколения F-35, которые должны заменить бельгийские F-16.

По данным источников телеканала, задержка с поставками F-35 составляет всего несколько месяцев и связана с решением бельгийской стороны распределить платежи по контракту. Из-за этого старые самолеты приходится дольше оставлять на вооружении.

В Воздушных силах Бельгии также отметили, что для страны первоочередным остается обеспечение собственной обороноспособности. Часть истребителей F-16 должна оставаться в строю до завершения перевооружения на F-35, а также для выполнения обязательств в рамках миссий НАТО. Полный вывод этих самолетов из эксплуатации запланирован до конца 2028 года.

Генерал-майор бельгийских ВВС Герта де Декер подчеркнул, что его государство не устанавливало четких сроков передачи F-16 Украине. Кроме того, по информации издания, Киев якобы сам просил временно не передавать самолеты из-за ограниченного количества подготовленных пилотов.

В то же время журналисты отмечают, что хотя точных дат действительно не называли, представители бельгийских властей ранее несколько раз публично озвучивали ориентировочные временные рамки возможных поставок этих истребителей.

Так, в 2023 году тогдашняя руководительница оборонного ведомства Бельгии Людвин Дедондер говорила о намерении передать первые несколько F-16 в 2025 году. В министерстве тогда же озвучивали еще более оптимистичные сроки – конец 2024 года.

