Поставки американского оружия могут возобновиться в ближайшие дни, – Politico
- Вашингтон может возобновить поставки оружия Киеву после встреч спецпосланника США Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, но точные сроки не названы.
- США планируют возобновить поставки инженерной техники и "некоторых бронемашин" Украине.
Вашингтон может возобновить поставки оружия Киеву после нескольких встреч спецпосланника президента США Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Однако точные сроки пока остаются неизвестными.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Когда могут возобновиться поставки военной помощи США
По словам собеседников издания, осведомленных о ходе переговоров между Вашингтоном и Киевом, США дали Украине знать, что вскоре возобновят поставки инженерной техники и "некоторых бронемашин", но точные сроки пока не назвали.
В статье также напомнили, что в понедельник, 7 июля, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенным Штатам придется снова отправить Украине оружие, чтобы она могла защищаться от российских ударов.
Кроме того, в издании сообщили, что Келлог и Умеров должны встретиться уже на этой неделе в Риме на конференции, посвященной помощи Украине, а затем еще дважды, на этой и следующей неделе, в Киеве.
Напомним, ранее СМИ писали, что решение об остановке предоставления военной помощи Украине принял единолично министр обороны США Пит Хэгсет. Конгрессмены были крайне недовольны таким поступком.