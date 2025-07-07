Поставки американского оружия могут возобновиться в ближайшие дни, – Politico

Вашингтон может возобновить поставки оружия Киеву после нескольких встреч спецпосланника президента США Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Однако точные сроки пока остаются неизвестными.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Когда могут возобновиться поставки военной помощи США

По словам собеседников издания, осведомленных о ходе переговоров между Вашингтоном и Киевом, США дали Украине знать, что вскоре возобновят поставки инженерной техники и "некоторых бронемашин", но точные сроки пока не назвали.

В статье также напомнили, что в понедельник, 7 июля, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенным Штатам придется снова отправить Украине оружие, чтобы она могла защищаться от российских ударов.

Кроме того, в издании сообщили, что Келлог и Умеров должны встретиться уже на этой неделе в Риме на конференции, посвященной помощи Украине, а затем еще дважды, на этой и следующей неделе, в Киеве.

Напомним, ранее СМИ писали, что решение об остановке предоставления военной помощи Украине принял единолично министр обороны США Пит Хэгсет. Конгрессмены были крайне недовольны таким поступком.