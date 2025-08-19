Военные лидеры Североатлантического Альянса встретятся в среду, 20 августа. Они соберутся, чтобы обсудить Украину и пути дальнейших действий.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters, которому об этом сообщили их источники.

Смотрите также Трамп шокировал всех: как Зеленский и Европа переиграли Путина и почему в России истерика

Что известно о встрече военных лидеров НАТО 20 августа?

Reuters со ссылкой на двух топ-чиновников сообщает, что военные лидеры НАТО 20 августа проведут встречу для обсуждения Украины и дальнейших шагов.

Там указали, что американский чиновник, который говорил на правах анонимности, сказал, что ожидается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Дэн Кейн будет присутствовать на встрече в онлайн-формате, однако планы все еще могут измениться.

Председатель Военного комитета НАТО созвал то, что источник в НАТО назвал, очередной встречей на уровне начальников штабов обороны,

– пишут в агентстве.

Другой чиновник Североатлантического альянса заявил, что главнокомандующий войсками НАТО Алексус Гринкевич проинформирует начальников оборонных ведомств о результатах встречи на Аляске между Трампом и Путиным, которые состоялись на прошлой неделе.

Добавим, что в The Guardian отмечают, что состоится встреча в США, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Премьер-министр Британии опубликовал краткое заявление после встречи Коалиции желающих по Украине. Указывается, что страны-участницы договорились о встрече групп планирования со своими американскими коллегами "в ближайшие дни для дальнейшего укрепления планов по обеспечению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий".

Лидеры также обсудили, "как можно оказывать дальнейшее давление на Путина, в частности через санкции, пока он не покажет, что готов принять серьезные меры для прекращения незаконного вторжения".

Главнокомандующий Вооруженных сил Британии посетит США для переговоров о гарантиях безопасности.

Смотрите также Саммит с участием Путина на Аляске: Трамп ответил на упреки, что он потерпел поражение

Встреча Трампа и Путина: что известно?