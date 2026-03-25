Эскалация на Ближнем Востоке: США могут направить еще несколько тысяч военных в регион, –СМИ

Пентагон может отправить еще тысячи солдат из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток, что может свидетельствовать о масштабном усилении военного присутствия американских сил в регионе.

Об этом сообщают агентства Reuters и CNN со ссылкой на источники.

Смотрите также Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп свирепствует․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины

Как США усиливают присутствие на Ближнем Востоке?

Несмотря на разговоры о переговорах между США и Ираном, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания дополнительных американских военных, в частности, на территории Ирана, для расширения возможностей.

CNN сообщает, что ориентировочно 1000 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США ожидают развертывания уже в ближайшие дни. Такие действия могут повысить ставки в конфликте, который всколыхнул мировые рынки.

Собеседники не уточняют куда направят дополнительные силы, и когда их могут отправить. Говорят, что окончательного решения еще не приняли, но США будут наращивать потенциал для вероятных будущих операций в регионе.

Один из источников сообщил, что Пентагон хочет направить от 3 до 4 тысяч солдат. По словам американского чиновника, с начала военной операции 13 американских военных погибли и 290 пострадали.

Ранее источники сообщали, что американские военные рассматривают вариант обеспечения безопасности для прохождения Ормузского пролива, вероятно, путем развертывания американских войск на побережье Ирана.

Что известно о 82-й дивизии?

Журналисты отмечают, что вышеупомянутая дивизия способна развернуть свои силы в любой точке мира в течение всего 18 часов со своей базы в Северной Каролине, ведь выполняет функцию так называемых сил немедленного реагирования.

Такие возможности этих сил уже демонстрировали на практике. Например, в 2021 году ее подразделения были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации во время завершения американской миссии в Афганистане.

Дивизия состоит из трех боевых бригад, численностью около по 4 тысячи военных каждая, авиационной бригады с ударными и транспортными вертолетами, артиллерийских и логистических подразделений и штабного батальона.

82-я дивизия была сформирована во время Первой мировой войны, но была расформирована после ее окончания. Ее восстановили в начале Второй мировой войны, в 1942 году она стала первой воздушно-десантной дивизией США.

По данным CNN, она участвовала в ключевых операциях, в частности в высадке в Нормандии 1944 года. Позже подразделения дивизии воевали во Вьетнаме, Гренаде, Панаме, Ираке и Афганистане, и привлекались к операциям на Ближнем Востоке.

Какова ситуация в регионе?