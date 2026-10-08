Впервые за четыре года: Словакия возвращает военного атташе в Россию

Словакия и Россия возобновляют обмен военными атташе впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину. Решение принято в рамках договоренностей премьер-министра Роберта Фицо с российской стороной после четырехлетнего перерыва.

Об этом сообщает издание Aktuality.

Что известно о возвращении военного атташе Словакии в Россию?

Словацкое правительство уже направило в Москву двух представителей военно-дипломатического корпуса. Должность военного атташе займет бригадный генерал Славомир Ставиарский, а его заместителем назначен полковник Иво Гахир.

В Братиславе тем временем ожидают прибытия российского дипломата. По предварительной информации, новым военным атташе России в Словакии может стать 46-летний офицер военно-морского флота Максим Вережан, ранее работавший в посольстве в Риме.

Шпионский скандал и риски для безопасности

Предыдущего российского военного атташе Сергея Соломасова выслали из страны четыре года назад по решению правительства Эдуарда Гегера после вторжения России в Украину. Соломасов фигурировал в деле о шпионаже, подкупив сотрудника портала Hlavné správy Богуша Гарбара для распространения дезинформации.

Решение возобновить контакты подверглось жесткой критике со стороны оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия". Депутат Томаш Валашек заявил, что такой обмен выгоден в первую очередь Москве.

Словацкий представитель вряд ли получит доступ к важной информации в Москве, тогда как российский атташе получит возможность участвовать в дезинформационных операциях и влиять на общественное мнение в Словакии,

– отметил Валашек.

В Министерстве иностранных дел Словакии обосновали возвращение военных атташе стремлением наладить прагматичные отношения с Россией. Недавно министр обороны Роберт Калиняк также заявил, что Братислава не воспринимает Россию как угрозу.

Напомним, премьер-министр Роберт Фицо ранее заявил, что не желает вовлечения Словакии в военный конфликт в связи с применением статьи 5 НАТО.

Кроме того, ранее мы сообщали, что словацкая оппозиция требует от правительства объяснений относительно действий российской военной разведки, которую связывают с попыткой нападения на украинского производителя дронов в Пряшеве.