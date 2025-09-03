В Пекине состоялся военный парад с Путиным и Ким Чен Ыном: Трамп обвинил их в сговоре
В Пекине состоялся большой военный парад по случаю 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне. На параде было представлено новейшее вооружение.
А среди гостей был также российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP и Reuters.
Как прошел военный парад в Китае?
В Пекине 3 сентября состоялся большой военный парад, посвященный 80-й годовщине завершения Второй мировой войны.
Си Цзиньпин, лидер Китая и председатель Центрального военного совета, в своем выступлении отметил, что человечество должно выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией. Он подчеркнул силу современного Китая и его готовность брать на себя ведущую роль в мире.
Си Цзиньпин с речью на параде: смотрите видео
Мероприятие посетили 26 иностранных лидеров, среди них Владимир Путин, Ким Чен Ын, лидеры Ирана, Беларуси и Индонезии. На параде не было большинства западных лидеров, за исключением премьера Словакии Роберта Фицо.
Путин здоровается с иностранными лидерами в Китае: смотрите видео
Парад длился около 90 минут, во время которого демонстрировали военную технику. Среди представленного были гиперзвуковые ракеты для поражения кораблей, подводными дронами AJX002 и новой межконтинентальной баллистической ракетой DF-61, способной нести ядерные боеголовки.
Демонстрация новейших образцов китайского вооружения: смотрите видео
Новейшая авиация Китая: смотрите видео
Как отмечает Reuters, парад в Пекине стал одним из крупнейших в Китае за последние годы.
Как проходил военный парад в Китае: смотрите видео
Как Трамп отреагировал на парад?
Президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в соцсетях. Он заявил, что Китай, Россия и КНДР якобы плетут заговор против США.
Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет замечательный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки,
– написал Трамп.
Что известно об отношениях Китая и США?
В Пекине Владимир Путин провел первые официальные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином Си Цзиньпином. Стороны отметили высокий уровень партнерства между государствами и договорились расширять стратегическое сотрудничество.
Также подписали меморандум об увеличении поставок газа, в частности по строительству газопроводов "Сила Сибири-2" и "Союз Востока".
Эксперт по вопросам Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов заявил, что война России против Украины фактически является и китайской, ведь Москва критически зависит от поддержки Пекина. По его мнению, именно Си Цзиньпин имеет решающее слово в том, когда эта война будет завершена.