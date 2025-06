Кто заплатил миллионы за парад в США и какие техгиганты стали спонсорами дня рождения Трампа

Военное шоу в честь 250-летия армии США, состоявшееся 14 июня в Вашингтоне, привлекло внимание не только масштабами, танками Abrams и праздничными присягами новобранцев. Событие, совпавшее с 79-м днем ​​рождения Дональда Трампа, оказалось еще и примером тесного переплетения государственных торжеств, крупного бизнеса и политического подтекста. Хотя основные расходы на технику и военных покрыли налогоплательщики, часть праздничной инфраструктуры – фестивали, инсталляции, зрительные зоны – профинансировали крупные корпорации.

Среди них – такие гиганты как Amazon, Lockheed Martin, Coinbase и Palantir. Спонсорские контракты координирует организация America250, созданная Конгрессом для подготовки к 250-летию независимости США в 2026 году. Но, как выяснилось, эта структура имеет непрозрачную историю: судебные тяжбы, обвинения в кумовстве и сексизме, громкие выходы из партнерства – как в случае с Meta, которая когда-то была ее крупнейшим донором среди частных компаний.

На фоне этого парад, который должен был стать праздником единства и гордости, для многих американцев выглядел еще одним шоу в стиле Трампа – с дорогой картинкой, корпоративными логотипами и неоднозначными затратами. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

Как Дональд Трамп отметил 250-летие армии США на фоне протестов и критики

14 июня в Вашингтоне состоялся грандиозный военный парад в честь 250-летия основания армии США. Событие стало не только демонстрацией американской военной мощи, но и личным праздником для Дональда Трампа – в тот день он отмечал 79-й день рождения. Несмотря на напряженный политический контекст и массовые акции протестов по всей стране, Трамп использовал момент для того, чтобы укрепить "боевой дух и несокрушимую силу" и избежать политических заявлений, пишет ABC News.

Парад, стартовавший в 18:00 – на полчаса раньше запланированного из-за угрозы ненастья, стал самым большим за последние десятилетия в США. Центральной осью торжеств стала авеню Конституции, где проходили колонны военных, техники и исторических реконструкций. Всего более 6 700 солдат и 84 единицы техники, включая 28 танков Abrams, двигались в центре американской столицы, демонстрируя эволюцию армии со времен Войны за независимость до современных боевых действий.



Надпись No King! на пляже в Сан-Франциско / Фото Santiago Mejia/San Francisco Chronicle, via Associated Press

Солдаты прошли в униформе разных исторических эпох – от революционной до войны в Ираке. Над Белым домом приземлился парашютист с флагом США, которого встретил лично Трамп. Президент также дал присягу более 250 новобранцам, сказав: "Добро пожаловать в ряды армии Соединенных Штатов. Хорошей вам жизни".

Критика парада и угроза отслеживания

Парад проходил на фоне повышенных мер безопасности. Напряжение выросло после стрельбы по двум законодателям в Миннесоте и их супругам, а также из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном. В то же время по всей стране продолжались массовые демонстрации, объединенные под лозунгом No Kings Day. В Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго и других городах сотни тысяч человек протестовали против политики администрации, в частности агрессивных миграционных рейдов ICE, которые начались в Лос-Анджелесе накануне.

В Лос-Анджелесе протестующие вплотную приблизились к полицейским границам. После нескольких часов мирной акции полиция начала разгон. Несколько правозащитных организаций обвинили власть в чрезмерном применении силы.

Накануне парада Дональд Трамп заявил, что протестующих "встретят очень большой силой". Хотя он не разделил мирные и немирные протест, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже заявила, что "президент поддерживает мирные протесты". Организаторы протестов No Kings даже исключили Вашингтон из своего маршрута, чтобы не привлекать внимания к совпадающему с 79-м днем ​​рождения Трампа параду. Однако американские медиа уже обеспокоились, что за протестующими будут следить – например, через распознавание лиц, считывание номеров авто, геоордера и симуляторы мобильной связи. Секретная служба также подтвердила использование дронов во время парада.



В прошлом власти уже применяли такие инструменты: дроны над протестами BLM в 2020-м, геоордера в Сиэтле в 2022-м, Predator-дроны над Лос-Анджелесом – на этой неделе. Параллельно ICE и Нацгвардия действуют агрессивно, несмотря на сопротивление местных властей. Правозащитники предупреждают, что данные наблюдений могут быть использованы против протестующих – для обвинений или депортаций. В то же время технологии, например распознавание лиц, могут давать ложные результаты, особенно в отношении людей небелого цвета кожи. Организации ACLU и STOP отмечают, что вред от такой слежки может быть невосполнимым – в частности, он отпугивает людей от реализации права на протест.

Парад в Вашингтоне в стилистике Первой мировой войны / Фото Julia Demaree Nikhinson, AP

Сам Трамп, комментируя протесты, с иронией заявил:

Я не чувствую себя королем. Чтобы принять что-то, мне надо проходить через ад. Король бы сказал: я это беру – и взял.

Несмотря на военный фокус события, политический подтекст остался очевидным. В толпе были замечены люди в кепках MAGA, а перед началом парада присутствующие спели Happy Birthday для президента. На трибуне рядом с Трампом были первая леди Мелания, вице-президент Джей-Ди Вэнс с семьей, министр обороны Пит Хегсет, а также ключевые фигуры его администрации: глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, генпрокурор Пам Бонди, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр торговли. Кеннеди-младший.

Мероприятие завершилось праздничным салютом над Tidal Basin – заливом реки Потомак в столице США. Но за пределами торжественной сцены шла другая борьба – за свободу, права и распределение государственных средств.



Президент Дональд Трамп отдает честь во время военного парада по случаю 250-летия армии США, который совпал с его 79-м днем рождения, 14 июня 2025 года в Вашингтоне. Рядом с ним за событием наблюдают министр армии Даниэл Дрисколл, министр обороны Пит Хегсет и первая леди Мелания Трамп / Фото Julia Demaree Nikhinson, AP

По данным армии США, расходы на подготовку и проведение парада составляли от 25 до 45 миллионов долларов. По опросу AP-NORC, 60% американцев считают такие расходы нерациональными. Демократы в Конгрессе раскритиковали парад как "личное празднование президента за государственный счет".

Плакат с лозунгом "Сделать Америку Америкой снова" / Фото Michael A. McCoy for The New York Times

Эти средства лучше было бы потратить на медицинские исследования в оборонной сфере, чем на пышности для президента. Это не то, на что заслуживают мужчины и женщины в форме,

– отметил сенатор Дик Дурбин на заседании Сенатского комитета по вопросам ассигнований, обращаясь к министру обороны.

Каково участие технокомпаний в параде

Несмотря на то, что все расходы на военную технику, солдат и авиацию для парада в Вашингтоне покрываются на средства американских налогоплательщиков, часть праздничных мероприятий на маршруте профинансировали крупные корпорации, в том числе представители технологического и оборонного секторов.

Как стало известно из недавних заявлений организации America250 – некоммерческой структуры, созданной Конгрессом для координации подготовки к 250-летию независимости США в 2026 году – среди главных спонсоров выступили Oracle, Amazon, Coinbase, Lockheed Martin и Palantir. Хотя юбилейная дата приходится на 4 июля следующего года, уже в этом году организация взяла на себя ответственность за зрительскую логистику и проведение фестиваля во время парада по случаю 250-летия армии США, который состоялся 14 июня – в день рождения Дональда Трампа.

В пресс-релизе от 9 июня говорится:

Многие из этих спонсоров поддержат предстоящий масштабный военный парад в Вашингтоне, посвященный 250-летию Армии США... По мере того, как страна готовится к своей 250-й годовщине, эти компании предоставят ресурсы, идеи и экспертизу, чтобы привлечь всех американцев к этому историческому событию.

Среди других потенциальных спонсоров фигурировала и Meta – компания изначально была указана как один из главных партнеров на сайте America250 и упомянута в релизе от 22 мая вместе с четырьмя американскими автопроизводителями (Chrysler, Dodge, Jeep и Ram). Однако после запроса от журналистов The Verge, логотип Meta исчез с сайта. В Meta объяснили, что пока не является спонсором, но "рассматривают возможность возобновить партнерство".

Meta имела давнюю историю сотрудничества с America250: компания обязалась предоставить 10 миллионов долларов, но в 2022 году расторгла контракт из-за обвинений в неэффективном управлении и сексистском поведении в руководстве организации.

Lockheed Martin подтвердила свое участие, назвав America250 "чествованием духа инноваций, ведущего Америку вперед". Coinbase объявила о партнерстве с организацией во время конференции Bitcoin 2025, но не уточнила, финансирует ли сам парад. Amazon, Palantir и Oracle не ответили на запросы о подтверждении участия в финансировании.

К теме Самый масштабный кризис NASA: как конфликт Трампа с Маском повлияет на космическую отрасль США

Среди других партнеров – Coca-Cola, Walmart, UFC (принадлежащий союзнику Трампа Дейну Уайту), энергетический бренд Phorm Energy (Anheuser-Busch), FedEx, Nextdoor и Scott's Miracle-Gro. Национальная футбольная лига (NFL) проводит детскую зону на фестивале перед парадом. Также упомянуты несколько правоконсервативных организаций, в частности Bill of Rights Institute и The Jack Miller Center, которые имеют связи с финансированием от братьев Кохов.

America250 уже ранее оказывалась в центре скандалов: в 2022 году четверо бывших руководителей подали в суд на организацию, обвинив ее в кумовстве, нецелевом расходовании средств, токсичной атмосфере в офисе и нарушениях при заключении контрактов. Это привело к увольнению тогдашнего председателя Даниэля ДиЛеллы, который, по словам истцов, продвигал интересы своих знакомых и проявлял сексизм. Сейчас America250 отрицает обвинения, а сам ДиЛелла заявил, что только просил друзей пожертвовать 3 миллиона долларов "чтобы открыть дверь".