Вторая фаза войны на Ближнем Востоке: истребители Израиля сосредоточились на подземных объектах Ирана

В четверг, 5 марта, начался второй этап войны на Ближнем Востоке. Истребители Израиля сосредоточились на атаках по военным объектам Ирана, которые расположены глубоко под землей.

Кампания Тель-Авива направлена на уничтожение баллистического вооружения Тегерана, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Что известно о второй фазе войны на Ближнем Востоке?

В четверг, 5 марта, первая фаза военной операции США и Израиля против Ирана подошла к концу. Израильские военные заявили об уничтожении сотни наземных ракетных установок Ирана, которые могли использоваться против их страны. Поэтому второй этап операции предусматривает удар по бункерам, где хранятся баллистические ракеты и другое военное иранское оборудование.

Анонимные источники издания отметили, что Тель-Авив имел целью лишить Тегеран возможности наносить воздушные удары во время войны и одновременно нейтрализовать руководство Исламской Республики.

Между тем военный представитель Израиля пока не комментировал планы будущей атаки, впрочем ранее военные сообщали, что совместно с американскими силами взяли под контроль большую часть воздушного пространства Ирана в первые дни после ударов.

В заявлении, опубликованном 5 марта, сообщалось, что ночью Воздушные силы Израиля нанесли удар по "подземному объекту, который использовался иранским режимом для хранения баллистических ракет и мест хранения ракет, предназначенных для использования против самолетов".

Авторы материала отметили, что с начала американо-израильской кампании в публичных заявлениях не говорилось о поражении подземных ракетных объектов Ирана.

Количество имеющегося вооружения Ирана оценивают по-разному. Израильские военные говорят по 2 500 ракет, аналитики называют цифру 6 000. Объем остатков может серьезно повлиять на ход войны. Тегеран не прекращает ракетные удары по Израилю и странам в регионе.

В то же время Дуглас Барри из британского Международного института стратегических исследований заявил, что иранский режим до сих пор имеет крылатые ракеты наземного назначения – они летят низко, чтобы избежать радиолокационного обнаружения.

Уменьшил ли Иран количество своих атак?

Официальные представители Израиля и США сообщают, что с начала операции "Эпическая ярость" наблюдается уменьшение запусков баллистических ракет и беспилотников с территории Ирана. Частично это объясняют ударами по иранским пусковым площадкам и военной инфраструктуре.

Военные силы Израиля добавляют, что сокращение активности может также отражать стремление Тегерана сохранить свои ракетные запасы. Таким образом Иран может готовиться к затяжному конфликту на истощение.

Эран Лерман, бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля отметил, что в начале операции ожидался быстрый распад иранской власти.

Но этого еще не произошло, и пока этого не произойдет, система будет нуждаться во все большей деградации,

– сказал Лерман.

Вечером 5 марта иранское информационное агентство ISNA заявило о ракетном ударе по восточному Тегерану. Отмечается, что перед этим израильские военные призвали местных жителей покинуть районы на востоке и юго-востоке иранской столицы.

Иран атакует в ответ: взрывы гремят в ОАЭ

Иран решительно настроен дать эффективный ответ Америке и Израилю, впрочем насилдки этого противостояния чувствуют Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня, 5 марта, в Абу-Даби в очередной раз гремели взрывы. В ОАЭ сообщили, что сейчас ПВО страны перехватило иранские ракеты и дроны вблизи международного аэропорта.

Источники издания уточняют, что ряд взрывов гремел вблизи международного аэропорта Заида.

Впоследствии источники Reuters сообщили о еще нескольких взрывах в столице Эмиратов. Сирены воздушной тревоги слышали и в Дубае. Кроме того, взрывы также слышали жители Рас-эль-Хайми, что на севере ОАЭ.