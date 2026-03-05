О таком сообщило авиационное оповещение NOTAM.

Актуально Иран атаковал беспилотником аэропорт в Азербайджане: видео последствий попадания

Что известно о закрытии воздушного пространства?

Соответствующее решение в Азербайджане приняли после инцидента, во время которого беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали район международного аэропорта в Нахичевани.

Стоит заметить, что для атаки 5 марта, вероятно, использовали дрон Arash 2, который опаснее "Шахед". В результате удара по аэродрому была повреждена инфраструктура аэропорта, к тому же двое гражданских получили ранения.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что дроны прилетели именно с территории Ирана. В ведомстве предупредили, что страна оставляет за собой право на ответ.

Интересно, что накануне инцидента президент Азербайджана Ильхам Алиев выражал соболезнования в связи со смертью аятоллы Али Хаменеи и проводил встречу с иранским послом.

Какова ситуация в Иране?

  • По информации Politico, противостояние между США, Израилем и Ираном может затянуться как минимум до сентября. В Пентагоне уже рассматривают сценарий военной кампании продолжительностью примерно 100 дней.

  • Отмечается, что военная операция постепенно приобретает региональный масштаб. Иран наносит ракетные удары по американским военным объектам, тогда как группировка "Хезболла" обстреливает северные районы Израиля.

  • В то же время в международных медиа появились сообщения о якобы начале наземной операции курдских формирований на территории Ирана. Однако власти Иракского Курдистана опровергли эту информацию.

  • В свою очередь основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко считает, что в случае невыгодного развития событий Тегеран может пойти на компромисс с Вашингтоном. По его словам, в такой ситуации Ирану придется вернуться к переговорам, что может открыть для США возможность влиять на управление отдельными ресурсами страны.