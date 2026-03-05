О таком сообщило авиационное оповещение NOTAM.
Что известно о закрытии воздушного пространства?
Соответствующее решение в Азербайджане приняли после инцидента, во время которого беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали район международного аэропорта в Нахичевани.
Стоит заметить, что для атаки 5 марта, вероятно, использовали дрон Arash 2, который опаснее "Шахед". В результате удара по аэродрому была повреждена инфраструктура аэропорта, к тому же двое гражданских получили ранения.
Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что дроны прилетели именно с территории Ирана. В ведомстве предупредили, что страна оставляет за собой право на ответ.
Интересно, что накануне инцидента президент Азербайджана Ильхам Алиев выражал соболезнования в связи со смертью аятоллы Али Хаменеи и проводил встречу с иранским послом.
Какова ситуация в Иране?
По информации Politico, противостояние между США, Израилем и Ираном может затянуться как минимум до сентября. В Пентагоне уже рассматривают сценарий военной кампании продолжительностью примерно 100 дней.
Отмечается, что военная операция постепенно приобретает региональный масштаб. Иран наносит ракетные удары по американским военным объектам, тогда как группировка "Хезболла" обстреливает северные районы Израиля.
В то же время в международных медиа появились сообщения о якобы начале наземной операции курдских формирований на территории Ирана. Однако власти Иракского Курдистана опровергли эту информацию.
В свою очередь основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко считает, что в случае невыгодного развития событий Тегеран может пойти на компромисс с Вашингтоном. По его словам, в такой ситуации Ирану придется вернуться к переговорам, что может открыть для США возможность влиять на управление отдельными ресурсами страны.