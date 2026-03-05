Про таке повідомило авіаційне сповіщення NOTAM.

Що відомо про закриття повітряного простору?

Відповідне рішення в Азербайджані ухвалили після інциденту, під час якого безпілотники, що прилетіли з території Ірану, атакували район міжнародного аеропорту в Нахічевані.

Варто зауважити, що для атаки 5 березня, ймовірно, використали дрон Arash 2, який є небезпечнішим за "Шахед". Внаслідок удару по летовищу було пошкоджено інфраструктуру аеропорту, до того ж двоє цивільних зазнали поранень.

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що дрони прилетіли саме з території Ірану. У відомстві попередили, що країна залишає за собою право на відповідь.

Цікаво, що напередодні інциденту президент Азербайджану Ільхам Алієв висловлював співчуття у зв'язку зі смертю аятоли Алі Хаменеї та проводив зустріч з іранським послом.

Яка ситуація в Ірані?