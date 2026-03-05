Про таке повідомило авіаційне сповіщення NOTAM.

Що відомо про закриття повітряного простору?

Відповідне рішення в Азербайджані ухвалили після інциденту, під час якого безпілотники, що прилетіли з території Ірану, атакували район міжнародного аеропорту в Нахічевані.

Варто зауважити, що для атаки 5 березня, ймовірно, використали дрон Arash 2, який є небезпечнішим за "Шахед". Внаслідок удару по летовищу було пошкоджено інфраструктуру аеропорту, до того ж двоє цивільних зазнали поранень.

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що дрони прилетіли саме з території Ірану. У відомстві попередили, що країна залишає за собою право на відповідь.

Цікаво, що напередодні інциденту президент Азербайджану Ільхам Алієв висловлював співчуття у зв'язку зі смертю аятоли Алі Хаменеї та проводив зустріч з іранським послом.

Яка ситуація в Ірані?

  • За інформацією Politico, протистояння між США, Ізраїлем та Іраном може затягнутися щонайменше до вересня. У Пентагоні вже розглядають сценарій військової кампанії тривалістю приблизно 100 днів.

  • Зазначається, що військова операція поступово набуває регіонального масштабу. Іран завдає ракетних ударів по американських військових об'єктах, тоді як угруповання "Хезболла" обстрілює північні райони Ізраїлю..

  • Водночас у міжнародних медіа з'явилися повідомлення про нібито початок наземної операції курдських формувань на території Ірану. Однак влада Іракського Курдистану спростувала цю інформацію.

  • Зі свого боку засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко вважає, що у разі невигідного розвитку подій Тегеран може погодитися на компроміс із Вашингтоном. За його словами, у такій ситуації Ірану доведеться повернутися до переговорів, що може відкрити для США можливість впливати на управління окремими ресурсами країни.