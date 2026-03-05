Про таке повідомило авіаційне сповіщення NOTAM.
Що відомо про закриття повітряного простору?
Відповідне рішення в Азербайджані ухвалили після інциденту, під час якого безпілотники, що прилетіли з території Ірану, атакували район міжнародного аеропорту в Нахічевані.
Варто зауважити, що для атаки 5 березня, ймовірно, використали дрон Arash 2, який є небезпечнішим за "Шахед". Внаслідок удару по летовищу було пошкоджено інфраструктуру аеропорту, до того ж двоє цивільних зазнали поранень.
Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що дрони прилетіли саме з території Ірану. У відомстві попередили, що країна залишає за собою право на відповідь.
Цікаво, що напередодні інциденту президент Азербайджану Ільхам Алієв висловлював співчуття у зв'язку зі смертю аятоли Алі Хаменеї та проводив зустріч з іранським послом.
Яка ситуація в Ірані?
За інформацією Politico, протистояння між США, Ізраїлем та Іраном може затягнутися щонайменше до вересня. У Пентагоні вже розглядають сценарій військової кампанії тривалістю приблизно 100 днів.
Зазначається, що військова операція поступово набуває регіонального масштабу. Іран завдає ракетних ударів по американських військових об'єктах, тоді як угруповання "Хезболла" обстрілює північні райони Ізраїлю..
Водночас у міжнародних медіа з'явилися повідомлення про нібито початок наземної операції курдських формувань на території Ірану. Однак влада Іракського Курдистану спростувала цю інформацію.
Зі свого боку засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко вважає, що у разі невигідного розвитку подій Тегеран може погодитися на компроміс із Вашингтоном. За його словами, у такій ситуації Ірану доведеться повернутися до переговорів, що може відкрити для США можливість впливати на управління окремими ресурсами країни.